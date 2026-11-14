Mihai Bendeac, mesaj ironic despre dacii cu arme laser și românii nostalgici după comunism. Actorul a stârnit un nou val de reacții pe Facebook

Actorul Mihai Bendeac a stârnit numeroase comentarii pe Facebook după ce a publicat un mesaj ironic despre cei care susțin teorii controversate privind trecutul dacilor, dar resping opiniile despre perioada comunistă, motivând că interlocutorii nu au trăit acele vremuri.

„În România, cineva care este sigur că dacii aveau arme cu laser îți poate servi o replică de genul: «De unde știi cum se trăia pe vremea lui Ceaușescu? Că nu erai născut atunci!»”, a scris Mihai Bendeac, pe Facebook.

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Cum au reacționat românii la mesajul lui Bendeac

Mesajul actorului Mihai Bendeac a stârnit reacții diferite din partea urmăritorilor săi. În timp ce unii au fost de acord cu ironia sa, alții l-au criticat dur.

„Foarte mulți suveraniști pe aici, ofuscați că Bendeac are dreptate”, a spus cineva.

„Rămâi la actorie, nu sări și la politică pentru că nu ți se potrivește, omule”, i-a transmis o altă persoană.

„Ca actor, jos pălăria, dar ca om și caracter, din păcate, lași de dorit. Îmi pare rău când nu ești documentat și aberezi pe unele probleme grave ale societății noastre”, a comentat un alt internaut.

Comparații între comunism și prezent

Un comentariu a adus în discuție diferențele dintre viața de zi cu zi din perioada comunistă și cea de acum.

„Întrebarea este cu mai multe răspunsuri… Depinde ce răspuns urmărești… Dacă discutăm despre siguranța zilei de mâine, a locului de muncă etc., era mai bine pe timpul lui Ceaușescu. Dacă discutăm despre disponibilitatea produselor la raft, e mai bine acum, dar la ce bun, atâta timp cât pensionarii, de exemplu, se uită la produse și pleacă…”, a scris un internaut.

Alți urmăritori au criticat nostalgia față de regimul lui Nicolae Ceaușescu.

„Mai dureros este că unii au trăit în acele vremuri oribile și acum le este dor de ele. Vin cu mizerii de genul „eram săraci, dar fericiți”. Sau alții, care nici măcar nu erau născuți atunci, dar care își doresc acum o dictatură comunistă”, a scris o persoană.

Bendeac a ironizat și în trecut nostalgia după comunism

Mihai Bendeac nu se află la prima „abatere”, privind ironiile despre perioada comunistă.

În trecut, actorul a afirmat că a găsit „postarea perfectă”, despre care credea că nu ar trebui să genereze reacții negative, indiferent de convingerile celor care o vor citi.

„Victorie!!! Am găsit postarea perfectă! Am găsit singura postare de pe Facebook-ul românesc ce nu are cum să aibă parte de hate”, a scris atunci Bendeac.

Bendeac le-a transmis celor care consideră că România era un loc mai bun în urmă cu 35 de ani să experimenteze din nou condițiile de viață din comunism.

„Celor care consideră că România era cum trebuie acum 35 de ani, le doresc să îi ajute Dumnezeu să trăiască împreună cu familia și cei dragi exact la calitatea vieții de atunci”, a afirmat Bendeac.