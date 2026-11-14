Cum a trecut Bucureștiul de la vară la iarnă în doar câteva ore, cu diferență de temperatură de 20 de grade. Explicația meteorologilor. ANM vine cu vești bune

Bucureștiul și sudul României au trecut de la vară la iarnă în doar câteva ore. Dacă vineri au fost 26-27 de grade în Capitală, sâmbătă, la ora prânzului, nu se înregistrează mai mult de 7 grade Celsius. Cum explică meteorologii această diferență extrem de mare.

„Săptămâna trecută am fost dominați de o masă de aer caldă, care s-a resimțit treptat de la mijlocul săptămânii și a culminat vineri cu temperaturi foarte ridicate. Este vorba de temperaturi de vară, pentru partea de sud-est a teritoriului, unde am avut între 25 și 28 de grade chiar. Acestă schimbare bruscă se produce pe fondul unui front atmosferic rece, de la Polul Nord, care ne-a traversat, cu o deplasare de la nord-vest la sud-est”, a explicat pentru Gândul Alina Șerban, meteorolog de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

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Vremea se încălzește de săptămâna viitoare

Specialista ANM vine cu vești bune pentru săptămâna viitoare

„Aerul rece nu stă prea mult, sâmbătă și duminică, iar de săptămâna viitoare mizăm pe o creștere a temperaturilor, astfel încât marți vom avea chiar și 15 în grade în sud, iar miercuri și joi va fi și mai cald”, mai spune Alina Șerban.

Ninsoare la munte, în mai multe zone din țară

Un val de aer rece a pus stăpânire în acest weekend pe mare parte din România. În multe zone montane din România ninge de câteva ore. Pe Transfăgărășan, drumarii aruncă material antiderapant.

Vremea s-a răcit puternic în județul Argeș. La Cota 2000, pe Transfăgărășan, ninge serios, iar termometrele indică -4 grade Celsius. În zonă este ceață densă, ceea ce reduce vizibilitatea.

De asemenea, a nins și la Fundata și Fundățica, în județul Brașov. S-a depus strat de zăpadă pe carosabil, iar șoferii sunt sfătuiți să manifeste atenție maximă. Dacă vineri au fost 17 grade în Poiana Brașov, sâmbătă se înregistrează nu mai mult de 1 grad. Iar prognoza meteo indică fapătul că valorile termice se vor prăbuși până la -10 grade Celsius în noaptea de sâmbătă spre duminică, 15 noiembrie. Vorbim, așadar, de o diferență de aproape 30 de grade față de ziua precedentă.