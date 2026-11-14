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Greșeala care te îmbolnăvește în timp: Cât de des se spală, de fapt, prosoapele de baie

Greșeala care te îmbolnăvește în timp: Cât de des se spală, de fapt, prosoapele de baie
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Prosoapele de baie se pot transforma în adevărate focare de bacterii, chiar dacă sunt folosite imediat după duș, când pielea este curată, scrie Illustreret Videnskab.

Microbiologul american Charles P. Gerba, profesor la Universitatea din Arizona, explică la ce interval ar trebui spălate prosoapele pentru a preveni acumularea microorganismelor.

Specialistul avertizează cu privire la un obicei banal al fiecăruia dintre noi, care poate favoriza transmiterea infecțiilor în familie.

Fiecare utilizare a prosoapelor de baie lasă țesătura umedă, celule moarte ale pielii, sebum și microorganisme.

Microbiologul spune că aceste reziduuri creează mediul propice pentru înmulțirea bacteriilor.

Într-un studiu realizat asupra prosoapelor de baie din locuințe, profesorul a descoperit că 90% din acestea erau contaminate cu bacterii coliforme.

Prosoapele umede, „casă” pentru milioane de microorganisme

Atunci când un prosop este lăsat într-o baie caldă și umedă, bacteriile se dezvoltă rapid.

Umezeala, căldura și materialul organic provenit de pe corp contribuie din plin la dezvoltarea microorganismelor.

„Un bufet pentru bacterii”, avertizează profesorul Charles P. Gerba.

El precizează că numărul microorganismelor dintr-un prosop poate ajunge la sute de mii sau chiar milioane în doar o săptămână.

Dincolo de bacteriile inofensive, specialistul avertizează asupra unor agenți patogeni precum E.coli, stafilococi sau MRSA, o bacterie rezistentă la antibiotice, care poate provoca afecțiuni grave.

Cât de des trebuie spălate prosoapele de baie

Specialistul recomandă ca prosoapele să fie spălate o dată pe săptămână. Totuși, dacă ele stau într-o baie cu umezeală constantă, unde se usucă greu, se recomandă spălarea la 3-5 zile.

Totodată, mașina de spălat nu trebuie să fie supraîncărcată.

Charles P. Gerba avertizează și asupra folosirii aceluiași prosop de baie de către mai multe persoane, un obicei cumva comun în familie.

Potrivit microbiologului, prosoapele folosite în comun pot transmite virusuri care se răspândesc prin sânge, precum virusul hepatitei B!

Pentru spălarea optimă a prosoapelor, specialistul recomandă un program de 60 de grade timp de 30 de minute, cu un detergent care conține un agent dezinfectant.

După spălare, prosoapele trebuie uscate cât mai repede, pentru a evita menținerea umezelii, care favorizează dezvoltarea microorganismelor.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)

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