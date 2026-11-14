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Primarul din Corbeanca, propunere controversată: „Aș desființa județul Ilfov, iar Bucureștiul și Ilfovul ar fi administrate ca o singură zonă metropolitană”

Nicolae Oprea
Primarul din Corbeanca, propunere controversată: „Aș desființa județul Ilfov, iar Bucureștiul și Ilfovul ar fi administrate ca o singură zonă metropolitană”
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Ștefan Apăteanu, primarul localității ilfovene Corbeanca, vine cu o propunere controversată, în contextul proiectului PSD de reformă teritorială. Potrivit edilului, județul Ilfov ar trebui desființat.

„Un locuitor din Otopeni a propus recent să unim Otopeniul cu Tunari, Corbeanca și Balotești, ca să devenim un pol economic și un hub de transport cu aproape 70.000 de locuitori. Îi mulțumesc pentru idee, pentru că pornește de la o întrebare bună: cum facem ca localitățile din jurul Bucureștiului să se dezvolte împreună, nu fiecare pe cont propriu? Nu cred că vom vedea prea curând o reformă administrativă. Cred însă că avem nevoie de una, doar că mai profundă decât o comasare. Astăzi, în București și Ilfov, 46 de consilii locale, Consiliul General și Consiliul Județean adoptă hotărâri fără un scop comun. Drumurile se opresc la limita localității, transportul se negociază de la caz la caz, iar urbanismul îl face fiecare cum crede. Mult prea mult timp se pierde în dispute politice care nu construiesc nimic”, a scris pe Facebook Ștefan Apăteanu.

Edilul din Corbeanca mai scrie că și-ar dori desființarea județului Ilfov.

Apăteanu: Primarii, aleși în două tururi

„Dacă ar fi după mine, aș desființa județul Ilfov, iar Bucureștiul și Ilfovul ar fi administrate ca o singură zonă metropolitană. M-aș inspira din modelul francez: fiecare localitate își păstrează primarul, care are rol executiv și rămâne aproape de oameni, iar deciziile se iau într-un singur consiliu, la nivel metropolitan. Un singur for deliberativ înseamnă reguli unitare pentru tot teritoriul și investiții gândite împreună: transport, apă-canal, drumuri, urbanism. Nu e o idee exotică. La Sofia, sectoarele au primari aleși direct, în două tururi, dar un singur consiliu care decide pentru tot orașul. Asta nu înseamnă că dispar Corbeanca, Otopeni sau Balotești. Comunitatea, identitatea, primarul și administrația de lângă oameni rămân. Se schimbă doar locul unde se iau deciziile mari, ca ele să fie luate împreună, nu unele împotriva altora”, este de părere Apăteanu.

Acesta mai scrie că primarii ar trebui aleși în două tururi.

„Dacă primarul nu mai are consiliu local, legitimitatea lui trebuie să vină direct și puternic de la oameni. De aceea aș reveni la alegerea primarilor în două tururi. Un primar ales de majoritatea comunității, nu de 30–35% într-un singur tur, poate vorbi cu adevărat în numele ei în fața consiliului metropolitan.
Comasarea a patru localități nu ar rezolva problema de fond. Am avea un UAT mai mare, cu aceleași dispute, doar că mutate în altă sală. Problema e modul în care decidem, nu cât de mari sunt localitățile”, conchide Apăteanu.

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