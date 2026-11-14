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Atenţie, şoferi! Jandarmeria a impus restricţii de trafic pe ambele sensuri ale străzii Izvor şi pe cel de la Splaiul Independenţei spre Naţiunile Unite

Luiza Dobrescu
Atenţie, şoferi! Jandarmeria a impus restricţii de trafic pe ambele sensuri ale străzii Izvor şi pe cel de la Splaiul Independenţei spre Naţiunile Unite
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Traficul rutier în zona Palatului Parlamentului se derulează cu restricţii de circulaţie în zonă. Jandarmeria capitalei a instituit o serie de măsuri pentru devierea traseelor din cauza protesului programat de la ora 13.00, în Parcul Izvor.

Astfel, sunt aşteptate peste 7.000 de persoane în zonă care vor participa la mitingul organizat de naistul Nicolae Voiculeţ, care este susţinut de cei de la AUR, împotriva măsurii de arest preventiv pentru fostul candidat la prezidenţiale, Călin Georgescu, aflat acum în Arestul Central.

„ATENȚIE, ȘOFERI! Restricții de circulație în București!

Strada Izvor – ambele sensuri, între str. B.P. Hașdeu și bd. Națiunile Unite.

Bd. Libertății – sensul de la Splaiul Independenței către bd. Națiunile Unite.

Evitați zona, folosiți rute alternative și respectați indicațiile polițiștilor rutieri!

Vă mulțumim pentru înțelegere!”

Protestul este programat să e încheie în jurul orei 17.45, spun surse din cadrul organizatorilor. Acesta este o continuare a acţiunilor derulate de mai bine de 40 de zile, în care zeci de persoane protestează în faţa Arestului Central din cauza măsurii de arest preventiv menţinută de judecători asupra lui Călin Georgescu.

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