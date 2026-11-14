Zelenski susține că SUA a propus aderarea Ucrainei la NATO. Ce condiții s-ar fi pus la masa negocierilor

Volodimir Zelenski a dezvăluit că reprezentanții SUA au adus în discuție posibilitatea ca Ucraina să renunțe la controlul asupra regiunii Donbas, în schimbul aderării la NATO. Propunerea ar fi fost discutată în timpul negocierilor trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite, desfășurate în perioada 10–11 noiembrie, la Abu Dhabi, conform Hindustan Times.

Zelenski exclude cedarea Donbasului, dar ia în calcul consultarea populației

Liderul de la Kiev a transmis că Ucraina nu intenționează să renunțe la teritoriile sale. Totuși, Zelenski a admis că o eventuală înțelegere ar putea fi supusă votului popular, dacă partenerii internaționali vor oferi garanții solide de securitate, sprijin pentru menținerea unei armate ucrainene puternice și resurse financiare pentru reconstrucția țării. Zelenski a zis că este pentru prima dată când aude o astfel de propunere. De asemenea, președintele ucrainean a afirmat că a auzit și declarațiile lui Putin și susține că discuția este una destul de dificilă.

„Reprezentanții americani au întrebat ce s-ar întâmpla dacă Ucraina ar adera la NATO și dacă, în acest scenariu, Kievul ar accepta să se retragă din Donbas. Este pentru prima dată când această posibilitate a fost adusă în discuție. Consider că aderarea la NATO a revenit astfel pe agenda negocierilor. Am auzit însă și declarațiile președintelui rus Vladimir Putin, iar discuția este una extrem de dificilă”, a declarat Volodimir Zelenski într-un interviu acordat jurnaliștilor.

Ucraina a respins inițial propunerea Statelor Unite de a modifica granițele din Donbas în favoarea Rusiei

Rusia și Ucraina au reluat marți, 10 noiembrie, negocierile directe, cu medierea Statelor Unite, după o pauză de nouă luni. Discuțiile au avut loc pe fondul demersurilor intensificate ale administrației de la Washington pentru identificarea unei soluții care să ducă la încheierea conflictului.

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a apreciat că întrevederea a fost „foarte productivă”. Jared Kushner a declarat că discuțiile au fost constructive și au vizat mai multe subiecte, printre care un posibil acord pentru schimbul de prizonieri. Acesta a subliniat importanța unui asemenea demers, având în vedere numărul mare de persoane afectate de război și suferința provocată familiilor acestora.

„Am avut discuții foarte constructive pe multe subiecte. Primul este acord de schimbul de prizonieri, care este foarte important. O grămadă de oameni au simțit impactul acestui război și a rănit mii de oameni și familiile lor. Cred că este foarte bine că s-a făcut acest pas”, a spus Jared Kushner.

Negocierile s-au desfășurat pe parcursul a două zile și au reprezentat prima rundă de discuții în acest format din februarie.

Zelenski a spus că eliberarea prizonierilor este prioritară

În urma încheierii discuțiilor de marți, Volodimir Zelenski a scris pe social media că acestea au fost „constructive și destul de substanțiale”.

„Au avut timp să discute despre necesitatea și posibilii parametri pentru măsuri umanitare. Eliberarea prizonierilor este o prioritate. Au vorbit în detaliu despre conținutul garanțiilor de securitate pentru Ucraina și despre fundamentele pentru asigurarea funcționării acestor garanții pe termen lung”, a adăugat președintele Ucrainei.

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Rusia vede extinderea Alianței Nord Atlantice ca pe o amenințare la adresa securității țării

Eforturile depuse de emisarii americani de a pune capăt războiului au intrat, din nou, în impas din cauza cererilor Rusiei ca Ucraina să cedeze aproximativ 5.180 de kilometri pătrați din Donețk și Luhansk, pe care armata rusă nu a reușit să îi cucerească până în prezent.

Având în vedere posibilitatea limitată de a discuta despre cedările teritoriale, negociatorii americani s-au concentrat pe garanțiile de securitate postbelice care ar preveni izbucnirea unui nou război în cazul în care s-ar conveni asupra unui armistițiu.

Americanii sunt de părere că negocierea oricărui compromis teritorial între Kiev și Moscova nu se va face fără discuții despre „arhitectura de securitate” a Europei. De-a lungul anilor, Vladimir Putin a deplâns în repetate rânduri ceea ce el descrie ca fiind expansiunea NATO spre est, în sfera de influență a Rusiei.

Putin spune că extinderea Alianței Nord-Atlantice este văzută de la Moscova ca o amenințare la adresa securității propriei țări. Oficialii europeni au avertizat că orice cerere adresată NATO de a reduce prezența trupelor și a armamentului va fi respinsă.