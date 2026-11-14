Prima pagină » Știri externe » Zelenski susține că SUA a propus aderarea Ucrainei la NATO. Ce condiții s-ar fi pus la masa negocierilor

Zelenski susține că SUA a propus aderarea Ucrainei la NATO. Ce condiții s-ar fi pus la masa negocierilor

Zelenski susține că SUA a propus aderarea Ucrainei la NATO. Ce condiții s-ar fi pus la masa negocierilor
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Volodimir Zelenski a dezvăluit că reprezentanții SUA au adus în discuție posibilitatea ca Ucraina să renunțe la controlul asupra regiunii Donbas, în schimbul aderării la NATO. Propunerea ar fi fost discutată în timpul negocierilor trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite, desfășurate în perioada 10–11 noiembrie, la Abu Dhabi, conform Hindustan Times.

Zelenski exclude cedarea Donbasului, dar ia în calcul consultarea populației

Liderul de la Kiev a transmis că Ucraina nu intenționează să renunțe la teritoriile sale. Totuși, Zelenski a admis că o eventuală înțelegere ar putea fi supusă votului popular, dacă partenerii internaționali vor oferi garanții solide de securitate, sprijin pentru menținerea unei armate ucrainene puternice și resurse financiare pentru reconstrucția țării. Zelenski a zis că este pentru prima dată când aude o astfel de propunere. De asemenea, președintele ucrainean a afirmat că a auzit și declarațiile lui Putin și susține că discuția este una destul de dificilă.

„Reprezentanții americani au întrebat ce s-ar întâmpla dacă Ucraina ar adera la NATO și dacă, în acest scenariu, Kievul ar accepta să se retragă din Donbas. Este pentru prima dată când această posibilitate a fost adusă în discuție. Consider că aderarea la NATO a revenit astfel pe agenda negocierilor. Am auzit însă și declarațiile președintelui rus Vladimir Putin, iar discuția este una extrem de dificilă”, a declarat Volodimir Zelenski într-un interviu acordat jurnaliștilor.

Ucraina a respins inițial propunerea Statelor Unite de a modifica granițele din Donbas în favoarea Rusiei

Rusia și Ucraina au reluat marți, 10 noiembrie, negocierile directe, cu medierea Statelor Unite, după o pauză de nouă luni. Discuțiile au avut loc pe fondul demersurilor intensificate ale administrației de la Washington pentru identificarea unei soluții care să ducă la încheierea conflictului.

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a apreciat că întrevederea a fost „foarte productivă”. Jared Kushner a declarat că discuțiile au fost constructive și au vizat mai multe subiecte, printre care un posibil acord pentru schimbul de prizonieri. Acesta a subliniat importanța unui asemenea demers, având în vedere numărul mare de persoane afectate de război și suferința provocată familiilor acestora.

„Am avut discuții foarte constructive pe multe subiecte. Primul este acord de schimbul de prizonieri, care este foarte important. O grămadă de oameni au simțit impactul acestui război și a rănit mii de oameni și familiile lor. Cred că este foarte bine  că s-a făcut acest pas”, a spus Jared Kushner.

Negocierile s-au desfășurat pe parcursul a două zile și au reprezentat prima rundă de discuții în acest format din februarie.

Zelenski a spus că eliberarea prizonierilor este prioritară

În urma încheierii discuțiilor de marți, Volodimir Zelenski a scris pe social media că acestea au fost „constructive și destul de substanțiale”.

„Au avut timp să discute despre necesitatea și posibilii parametri pentru măsuri umanitare. Eliberarea prizonierilor este o prioritate. Au vorbit în detaliu despre conținutul garanțiilor de securitate pentru Ucraina și despre fundamentele pentru asigurarea funcționării acestor garanții pe termen lung”, a adăugat președintele Ucrainei.

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...

Rusia vede extinderea Alianței Nord Atlantice ca pe o amenințare la adresa securității țării

Eforturile depuse  de emisarii americani de a pune capăt războiului au intrat, din nou, în impas din cauza cererilor Rusiei ca Ucraina să cedeze aproximativ 5.180 de kilometri pătrați din Donețk și Luhansk, pe care armata rusă nu a reușit să îi cucerească până în prezent.

Având în vedere posibilitatea limitată de a discuta despre cedările teritoriale, negociatorii americani s-au concentrat pe garanțiile de securitate postbelice care ar preveni izbucnirea unui nou război în cazul în care s-ar conveni asupra unui armistițiu.

Americanii sunt de părere că negocierea oricărui compromis teritorial între Kiev și Moscova nu se va face fără discuții despre „arhitectura de securitate” a Europei. De-a lungul anilor, Vladimir Putin a deplâns în repetate rânduri ceea ce el descrie ca fiind expansiunea NATO spre est, în sfera de influență a Rusiei.

Putin spune că extinderea Alianței Nord-Atlantice este văzută de la Moscova ca o amenințare la adresa securității propriei țări. Oficialii europeni au avertizat că orice cerere adresată NATO de a reduce prezența trupelor și a armamentului va fi respinsă.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERTCuba se pregătește de un posibil atac al SUA. Avertismentul lansat de președintele Miguel Díaz-Canel
13:06
Cuba se pregătește de un posibil atac al SUA. Avertismentul lansat de președintele Miguel Díaz-Canel
FLASH NEWSPolitico: De ce Europa nu poate desemna un singur negociator care să-l înfrunte pe Putin. Cine va reprezenta UE la discuțiile de pace
10:39
Politico: De ce Europa nu poate desemna un singur negociator care să-l înfrunte pe Putin. Cine va reprezenta UE la discuțiile de pace
ANALIZA de 10Fiecare cu sateliții lui. Putin și Zelenski se luptă și în spațiu, cursă contra cronometru pentru autonomie strategică și independență tehnologică
10:00
Fiecare cu sateliții lui. Putin și Zelenski se luptă și în spațiu, cursă contra cronometru pentru autonomie strategică și independență tehnologică
FLASH NEWSUn fost ministru al lui Orban, anchetat într-un mega scandal de corupție în Ungaria: 19,5 milioane de dolari, găsiți îngropați în păduri
09:18
Un fost ministru al lui Orban, anchetat într-un mega scandal de corupție în Ungaria: 19,5 milioane de dolari, găsiți îngropați în păduri
CONTROVERSĂRețeaua „Matrioșka”, legată de Kremlin, nou val de dezinformare. De la „independența Cataloniei” și „ieșirea Spaniei din UE” la o nouă „împărțire” a Germaniei între Est și Vest
09:00
Rețeaua „Matrioșka”, legată de Kremlin, nou val de dezinformare. De la „independența Cataloniei” și „ieșirea Spaniei din UE” la o nouă „împărțire” a Germaniei între Est și Vest
FLASH NEWSUn petrolier a lovit un vas de croazieră cu aproape 190 de pasageri în Portul New Orleans, SUA. 32 de persoane au ajuns la spital. Reacția lui Trump
08:18
Un petrolier a lovit un vas de croazieră cu aproape 190 de pasageri în Portul New Orleans, SUA. 32 de persoane au ajuns la spital. Reacția lui Trump
Mediafax
Anunțul MOMENTULUI privind cursa pentru șefia Francofoniei! Cum s-ar putea înclina balanța în favoarea României
Digi24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Cancan.ro
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani!
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Adevarul
Teleorman înseamnă „pădure nebună”, iar Dâmbovița, „valea cu stejari”. De unde vin, de fapt, numele județelor României
Mediafax
Se circulă în condiții de IARNĂ pe mai multe artere importante din țară! Zeci de utilaje mobilizate
Click
„Luptă cu celulele cancerigene!” Lidia Fecioru a dezvăluit leguma ieftină care are numeroase beneficii pentru organism
Digi24
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
Ce se întâmplă doctore
Răsturnare de situație în cazul morții Valentinei Tănăsie, tânăra găsită într-o valiză! Vlad Bălțățeanu a recunoscut ce i-a făcut iubitei sale: „Au fost câteva lovituri”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
SUV coreean cu motor diesel de 2,2 litri și tracțiune 4x4. Mașina care ține cu portofelul
Descopera.ro
Un obiect misterios care accelerează prin spațiu nu poate fi explicat de cercetători
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cercetătorii au măsurat atracția gravitațională dintre cele mai mici obiecte de până acum
Mediafax Italia
Case ieftine. Unde le găsești și ce trebuie să verifici înainte să cumperi?!
Mediafax Spania
Profeția care s-a adeverit! Ce spunea în urmă cu 12 ani...
EXCLUSIVCum a trecut Bucureștiul de la vară la iarnă în doar câteva ore, cu diferență de temperatură de 20 de grade. Explicația meteorologilor. ANM vine cu vești bune
12:55
Cum a trecut Bucureștiul de la vară la iarnă în doar câteva ore, cu diferență de temperatură de 20 de grade. Explicația meteorologilor. ANM vine cu vești bune
ANUNȚAtenţie, şoferi! Jandarmeria a impus restricţii de trafic pe ambele sensuri ale străzii Izvor şi pe cel de la Splaiul Independenţei spre Naţiunile Unite
12:45
Atenţie, şoferi! Jandarmeria a impus restricţii de trafic pe ambele sensuri ale străzii Izvor şi pe cel de la Splaiul Independenţei spre Naţiunile Unite
CONTROVERSĂMihai Bendeac, mesaj ironic despre dacii cu arme laser și românii nostalgici după comunism. Actorul a stârnit un nou val de reacții pe Facebook
12:41
Mihai Bendeac, mesaj ironic despre dacii cu arme laser și românii nostalgici după comunism. Actorul a stârnit un nou val de reacții pe Facebook
REACȚIEMesajul premierului Luca Niculescu după soluția definitivă în dosarul Roșia Montană. „Este o victorie importantă pentru România”
12:37
Mesajul premierului Luca Niculescu după soluția definitivă în dosarul Roșia Montană. „Este o victorie importantă pentru România”
MODĂCât a costat rochia Irinei Fodor din finala Asia Express 2026, câștigată de Gabi Torje și Alin Alexuc. Creația aparține unui atelier românesc
12:28
Cât a costat rochia Irinei Fodor din finala Asia Express 2026, câștigată de Gabi Torje și Alin Alexuc. Creația aparține unui atelier românesc
FINANCIAR2027 vine cu schimbări de taxe. Mai multe impozite dispar, angajații pierd o serie de facilități fiscale
12:16
2027 vine cu schimbări de taxe. Mai multe impozite dispar, angajații pierd o serie de facilități fiscale

Cele mai noi

Trimite acest link pe