Cuba se pregătește de un posibil atac al SUA. Avertismentul lansat de președintele Miguel Díaz-Canel

Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a anunțat că țara sa se pregătește pentru un posibil atac al Statelor Unite și că va răspunde oricărei agresiuni militare. Liderul cubanez a susținut că Havana nu amenință securitatea americană și a criticat declarațiile unor oficiali de la Washington despre o eventuală intervenție militară în Cuba, potrivit UA.NEWS. Trump a spus de curând că până în 2029, când i se va încheia mandatul, nu exclude un atac militar asupra Cubei, însă nu a prezentat o dată concretă.

Președintele Cubei declară că țara se pregătește pentru un posibil atac al armatei SUA

Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a declarat că țara se pregătește pentru un posibil atac al armatei americane. Șeful de stat susține că autoritățile cubaneze intenționează să respingă orice tentativă de agresiune militară străină împotriva Cubei.

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Miguel Díaz-Canel a afirmat că țara sa nu are intenții ostile și nu constituie un pericol pentru securitatea Statelor Unite. Totodată, acesta a condamnat avertismentele venite în mod repetat din partea unor oficiali americani cu privire la o posibilă intervenție militară împotriva Cubei, fără să îl menționeze direct pe Donald Trump. Declarațiile președintelui cubanez au fost făcute în municipiul Boyeros, situat în apropiere de Havana, cu prilejul Zilei Apărării Naționale. La eveniment au participat oficiali de rang înalt din armată, membri ai Partidului Comunist și reprezentanți ai administrației locale. „Ce poate și trebuie să facă SUA este să pună capăt #BloqueoGenocida, să înceteze pedeapsa colectivă și să lase acest popor să trăiască în pace. #Cuba nu agresează și nu amenință nicio națiune. Dar vom respinge orice încercare de agresiune militară străină și pentru acel pericol ne pregătim”, a scris președintele cubanez pe X.

Trump ia în calcul o intervenție militară în Cuba până la terminarea mandatului

Președintele Donald Trump nu exclude folosirea forței militare împotriva Cubei înainte de încheierea mandatului său, în 2029. Liderul american spune că secretarul de stat Marco Rubio ar putea avea un rol important într-o eventuală operațiune împotriva regimului de la Havana.

Donald Trump a declarat joi, 12 noiembrie, că ia în considerare o intervenție militară în Cuba înainte de a părăsi Casa Albă, în ianuarie 2029. Liderul american a vorbit despre posibilitatea înlăturării regimului comunist de la Havana, fără să prezinte însă un plan concret sau un calendar pentru o eventuală operațiune, scrie Politico.com. „Avem un om foarte bun și talentat pentru problema Cubei, pe nume Marco, deoarece părinții lui Marco sunt din… Cuba, după cum probabil știți, iar lui i-ar plăcea foarte mult să facă asta”, a declarat Trump. Cuba, sub presiunea Washingtonului după înlăturarea lui Nicolás Maduro din Venezuela Relațiile dintre Statele Unite și Cuba s-au deteriorat în urma operațiunii americane care a dus la înlăturarea de la putere a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, unul dintre principalii aliați ai guvernului de la Havana. Ulterior, Washingtonul a impus un blocaj asupra livrărilor de petrol către Cuba, măsură care a agravat dificultățile economice și energetice ale insulei. Restricțiile au contribuit la perturbarea alimentării cu energie electrică, într-o perioadă în care Cuba se confrunta deja cu o criză umanitară și cu probleme majore de aprovizionare. În luna martie, Trump declarase că ar putea avea „onoarea de a cuceri Cuba”, formulare care a alimentat tensiunile la Havana.