Doi ofițeri SRI din Zalău au fost bătuți într-un restaurant. Agresorului i s-a deschis dosar penal

Doi ofițeri SRI au fost bătuți într-un restaurant din orașul Zalău, județul Sălaj. Aceștia au suferit leziuni fizice la față și corp. Agresorului i s-a deschis dosar penal și urmează să fie prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă judecătoria Zalău, conform Monitorul de Zalău.

Un bărbat din Zalău a fost reținut pentru 24 de ore pentru lovire și tulburarea ordinii publice

Ieri, 13 noiembrie, Poliția Municipiului Zalău a reținut un bărbat de 46 de ani timp de 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea oridinii și liniștii publice.

„La data de 13 noiembrie a.c., în urma probatoriului administrat, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 46 de ani, din municipiul Zalău, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice”, potrivit comunicatului oficial transmis de IPJ Sălaj.

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Bărbatul a agresat alți doi bărbați într-un restaurant din Zalău

În urmă cu două zile, în jurul orei 20:30, bărbatul ar fi agresat doi bărbați, M. R. și B. S., pe fondul unor discuții în contradictoriu. Toată aceasta scenă s-a petrecut într-un restaruant din orașul Zalău, județul Sălaj. Cele două victime, de profesie ofițeri SRI, prezintă lovituri atât în jurul feței cât și pe corp.

„În fapt, la data de 11 noiembrie a.c., în jurul orei 23:30, în timp ce se afla în incinta unui restaurant din municipiul Zalău, pe fondul unor discuții în contradictoriu purtate cu doi bărbați de 45 de ani, ambii din municipiul Zalău, acesta i-ar fi agresat fizic, provocându-le leziuni fizice.

Totodată, prin comportamentul său, bărbatul ar fi tulburat ordinea și liniștea publică, provocând o stare de temere și indignare în rândul persoanelor prezente în incinta restaurantului”, mai scrie în comunicat.

Bărbatul urmează să fie prezentat procurorului

Agresorul este la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj. Bărbatul violent urmează sa fie prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă judecătoria Zalău.

„Față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj.

În cursul zilei de mâine, acesta urmează să fie prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în vederea dispunerii unor alte măsuri preventive”, conform comunicatului.