Premierul Luca Niculescu a avut, în această dimineață, un prim mesaj odată cu anunțul victoriei definitive obținute de statul român, în dosarul Roșia Montană, după aproape 11 ani de procese.

Astfel, actual șef al Executivului a anunțat că, din punctul său de vedere, „este o victorie importantă pentru România, care arată că statul român are capacitatea să își apere interesele, resursele naționale și banii publici”.

Sondaj Gândul A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

„O veste bună pentru protejarea mediului și a patrimoniului cultural”

Așa cum se știe, compania reclamantă, canadienii de la Gabriel Recources, solicitase despăgubiri uriașe, în valoare de 6,5 miliarde de dolari. România a câștigat definitiv litigiul internațional, în această speță complexă. În mesajul său, Luca Niculescu a salutat succesul dosarului, în care vede o evoluție semnificativă „pentru protejarea mediului și a patrimoniului cultural”

„România a câștigat definitiv litigiul internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană, în care compania reclamantă solicitase despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari.

Este o victorie importantă pentru România, care arată că statul român are capacitatea să își apere interesele, resursele naționale și banii publici, respectând în același timp angajamentele față de investitorii de bună-credință.

Este o veste bună pentru protejarea mediului și a patrimoniului cultural de la Roșia Montană, un loc cu o istorie aparte, inclus în patrimoniul mondial UNESCO”, a transmis premierul României pe Facebook.

Premierul a felicitat avocații și Ministerul Finanțelor

În egală măsură, premierul în exercițiu a felicitat echipele de avocați care au apărat interesele României, Ministerul Finanțelor, precum și toate instituțiile care au contribuit la obținerea acestui rezultat remarcabil.

După 11 ani de procese, România a obținut această victorie.