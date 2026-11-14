Premierul Luca Niculescu a avut, în această dimineață, un prim mesaj odată cu anunțul victoriei definitive obținute de statul român, în dosarul Roșia Montană, după aproape 11 ani de procese.
Astfel, actual șef al Executivului a anunțat că, din punctul său de vedere, „este o victorie importantă pentru România, care arată că statul român are capacitatea să își apere interesele, resursele naționale și banii publici”.
Așa cum se știe, compania reclamantă, canadienii de la Gabriel Recources, solicitase despăgubiri uriașe, în valoare de 6,5 miliarde de dolari. România a câștigat definitiv litigiul internațional, în această speță complexă. În mesajul său, Luca Niculescu a salutat succesul dosarului, în care vede o evoluție semnificativă „pentru protejarea mediului și a patrimoniului cultural”
„România a câștigat definitiv litigiul internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană, în care compania reclamantă solicitase despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari.
Este o victorie importantă pentru România, care arată că statul român are capacitatea să își apere interesele, resursele naționale și banii publici, respectând în același timp angajamentele față de investitorii de bună-credință.
Este o veste bună pentru protejarea mediului și a patrimoniului cultural de la Roșia Montană, un loc cu o istorie aparte, inclus în patrimoniul mondial UNESCO”, a transmis premierul României pe Facebook.
În egală măsură, premierul în exercițiu a felicitat echipele de avocați care au apărat interesele României, Ministerul Finanțelor, precum și toate instituțiile care au contribuit la obținerea acestui rezultat remarcabil.
După 11 ani de procese, România a obținut această victorie.
„Vreau să felicit și să le mulțumesc avocaților din echipele Leaua Damcali Deaconu Păunescu și LALIVE, precum și echipei Ministerului Finanțelor și tuturor celor din instituțiile statului care au contribuit la acest rezultat.
În acești 11 ani s-au schimbat guverne, miniștri și conduceri de instituții. Dar munca acestor profesioniști a continuat, cu seriozitate, răbdare și perseverență. Este un exemplu despre cât de mult contează competența, continuitatea și responsabilitatea în apărarea intereselor României. Felicitări tuturor și mulțumesc pentru munca voastră!”, a mai spus Luca Niculescu.