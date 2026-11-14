Potrivit datelor transmise de Transelectrica, scrie G4media, sincronizarea cu rețeaua a avut loc în jurul orei 01:00. Astfel, în cursul dimineții, centrala nucleară livra în sistem aproape 1.000 MW. În aceste condiții, revenirea ambelor unități în sistem încheie o perioadă dificilă pentru producția nucleară a României, după mai bine de 3 luni și jumătate în care țara noastră nu a mai avut energie nucleară.

Unitatea 2 CNE Cernavodă a fost conectată la Sistemul Energetic Național miercuri, iar joi a ajuns la puterea nominală de 700 MW.

Reamintim că unitatea 1 a fost oprită neplanificat la începutul săptămânii, la doar 3 zile după ce fusese reconectată la Sistemul energetic, din cauza unei defecțiuni descoperite la partea nenucleară acesteia. În urma defecțiuni, directorul Nuclearelectrica a anunțat și schimbări la nivelul managementului tehnic al centralei, inclusiv înlocuirea directorului tehnic începând cu 1 decembrie 2026.

Oprirea Unității 1, provocată de defectarea unui echipament