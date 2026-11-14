Reactorul 1 al Centralei de la Cernavodă a fost reconectat la Sistemul Energetic Național în primele ore ale zilei de sâmbătă. Din acest moment, centrala operează cu ambele reactoare, fiind complet funcțională. În cursul dimineții, centrala nucleară livra în sistem aproape 1.000 MW.
Unitatea 1 de la Cernavodă a fost reconectată sâmbătă dimineață la Sistemul Energetic Național, marcând astfel revenirea centralei la operarea cu ambele reactoare.
Potrivit datelor transmise de Transelectrica, scrie G4media, sincronizarea cu rețeaua a avut loc în jurul orei 01:00. Astfel, în cursul dimineții, centrala nucleară livra în sistem aproape 1.000 MW. În aceste condiții, revenirea ambelor unități în sistem încheie o perioadă dificilă pentru producția nucleară a României, după mai bine de 3 luni și jumătate în care țara noastră nu a mai avut energie nucleară.
Unitatea 2 CNE Cernavodă a fost conectată la Sistemul Energetic Național miercuri, iar joi a ajuns la puterea nominală de 700 MW.
Reamintim că unitatea 1 a fost oprită neplanificat la începutul săptămânii, la doar 3 zile după ce fusese reconectată la Sistemul energetic, din cauza unei defecțiuni descoperite la partea nenucleară acesteia. În urma defecțiuni, directorul Nuclearelectrica a anunțat și schimbări la nivelul managementului tehnic al centralei, inclusiv înlocuirea directorului tehnic începând cu 1 decembrie 2026.
Nuclearelectrica a amânat pentru 13 noiembrie repornirea Unității 1 de la Cernavodă, cu o zi față de termenul inițial. Compania a precizat că lucrările de remediere durează mai mult decât era estimat. Mai multe informații AICI.