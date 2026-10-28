Autostrada A8, care leagă Moldova de Transilvania, o nouă amânare. A fost suspendat un contract de aproape 4 miliarde de lei

Contractul pentru executarea lucrărilor de construcție pentru tronsonul Lețcani-Iași al Autostrăzii Unirii A8 a fost suspendat de Curtea de Apel București, în urma unei contestații depuse de constructorul român Concelex. Decizia instanței blochează complet proiectul de infrastructură evaluat la aproape 4 miliarde de lei, semnat în luna mai de Compania Națională de Investiții Rutiere cu constructorul spaniol FCC Construcción.

Decizie fără precedent în achizițiile publice de infrastructură

Hotărârea instanței este definitivă în privința suspendării executării contractului, dar litigiul privind atribuirea lucrărilor rămâne deschis. Astfel, judecătorii urmează să analizeze în luna noiembrie aspectele care nu au fost examinate anterior de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC).

Curtea de Apel București a revenit parțial asupra propriei decizii pronunțate pe 29 iulie și a admis în parte plângerea formulată de constructorul român Concelex. Instanța a desființat parțial hotărârea CNSC, fără să anuleze definitiv contractul semnat cu firma spaniolă și fără să desemneze un alt câștigător.

Cazul reprezintă o premieră absolută în domeniul achizițiilor publice pentru infrastructura rutieră din România, fiind posibil în urma unei decizii emise la finalul anului trecut de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a permis folosirea contestației în anulare în astfel de dispute. Efectul imediat al acestei măsuri este înghețarea proiectului, deși tronsonul intrase deja în faza oficială de proiectare la sfârșitul lunii august.

Cum s-a desfășurat licitația pentru lotul Lețcani-Iași

Procedura de licitație pentru acest sector de drum de mare viteză a fost adjudecată de compania spaniolă FCC Construcción, la o diferență foarte mică față de constructorul italian Itinera, clasat pe locul al doilea.

Compania Concelex, care s-a situat pe poziția a treia în cadrul licitației, a contestat rezultatul în instanță. Firma a solicitat verificarea amănunțită a ofertei tehnice și financiare depuse de grupul spaniol, precum și acordarea accesului la întreaga documentație a procedurii de atribuire.

Detaliile tehnice ale tronsonului de 3,93 miliarde de lei din Autostrada A8

Autostrada Unirii A8 este un proiect strategic conceput pentru a conecta regiunea Moldovei cu Transilvania prin traversarea lanțului Carpaților Orientali.

Tronsonul Lețcani-Iași are o lungime de 17,7 kilometri și face parte din sectorul Moțca-Ungheni. Proiectul tehnic prevede construcția a 18 poduri și pasaje, șase tuneluri și două noduri rutiere complexe. Valoarea totală a contractului suspendat este de 3,93 miliarde de lei fără TVA, iar documentul prevedea o durată de 10 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru execuția efectivă a lucrărilor.