PSD începe dezvăluirile despre oamenii USR din Guvern: 32 de angajați în CA-urile de la Ministerul Economiei, cu salarii cumulate de 276.000 de lei pe lună

PSD acuză USR că a numit 32 de persoane în 38 de poziții din consiliile de administrație ale companiilor de stat aflate în subordinea Ministerului Economiei. Potrivit social-democraților, pozițiile cumulează venituri de aproximativ 276.000 de lei lunar. Social-democrații susțin că „dublul standard” la USR „nu se oprește niciodată”.

„Dublul standard al USR nu se oprește niciodată! «Faraonii» integrității au uitat rapid de propriile declarații și de principiile pe care le clamau când erau în opoziție. Le-au fost de ajuns câteva luni la putere pentru a-și pune oamenii în funcții bine remunerate. Doar în companiile din subordinea Ministerului Economiei, USR și-a pus 32 de persoane în 38 de poziții din consiliile de administrație ale companiilor de stat. Acestea cumulează venituri de aproximativ 276.000 de lei pe lună”, transmite PSD.

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Ce spun social-democrații despre oamenii promovați de USR în funcțiile respective

PSD susține că printre persoanele numite de USR în companiile de stat se află foști parlamentari și membri de partid, cu venituri lunare de mii de lei. Social-democrații îi menționează pe Nicu Fălcoi, Adriana Miron și Ion Daniel Popescu, dar și numirile din consiliile de administrație ale Radiocomunicații și Societății Naționale a Apelor Minerale. PSD acuză USR că aplică standarde diferite în funcție de partidul vizat.

„Cine sunt oamenii promovați de USR în aceste funcții? Foști parlamentari, persoane condamnate penal sau membri de partid numiți în funcții din care încasează mii de euro lunar. Nicu Fălcoi, fost parlamentar USR, are un venit lunar total de 24.000 de lei doar din consiliile de administrație. Adriana Miron, condamnată penal pentru abuz în serviciu, câștigă lunar aproape 20.000 de lei din cele două funcții de administrator special la Pirochim Victoria și IOR S.A. La aceste sume s-a adăugat și salariul de secretar general al Ministerului Economiei, funcție pe care a ocupat-o până la învestirea noului Guvern. Ion Daniel Popescu încasează și el 22.000 de lei lunar din cele două consilii de administrație în care a fost numit la propunerea ministrului USR: Uzina Mecanică București și Sanevit. Aurora-Speranța Munteanu, deși este pensionară, a fost numită administrator special la Romarm, cu un venit lunar de 17.000 de lei. Aceasta a fost și consilier onorific al fostei viceprim-ministre Oana Gheorghiu”, transmite PSD.

„Când vine vorba despre companii, există unele în care USR a numit oameni în aproape tot consiliul de administrație. De exemplu, la Societatea Națională de Radiocomunicații, 6 dintre cei 7 membri ai CA au fost numiți de USR, cu o indemnizație lunară de 14.000 de lei. La Societatea Națională a Apelor Minerale, toți membrii CA sunt USR. Printre aceștia se află și fostul senator USR Cristian Bordei.

USR face ce știe cel mai bine: cere standarde doar când este vorba despre PSD, dar uită rapid de ele când ajunge la putere!”, se arată în postarea Partidului Social Democrat pe Facebook.

Sursă foto: Facebook PSD, Mediafax Foto