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Cum a reușit Flávio Bolsonaro să fugă din țară cu ajutorul unui pașaport italian, după ce a pierdut alegerile prezidențiale din Brazilia

Cum a reușit Flávio Bolsonaro să fugă din țară cu ajutorul unui pașaport italian, după ce a pierdut alegerile prezidențiale din Brazilia
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Flavio Bolsonaro a ajuns miercuri dimineață pe aeroportul executiv Miami-Opa Locka din Florida cu un avion charter care a decolat din Ecuador, după ce a pierdut alegerile prezidențiale de weekendul trecut din Brazilia în fața președintelui în exercițiu, Lula da Silva. Senatorul a reușit să fugă din țară cu ajutorul unui pașaport italian, relatează CBS News.

Pentru a evita restricțiile de zbor directe, Flavio Bolsonaro a trecut marți dimineața granița terestră în Argentina, împreună cu soția și cele două fiice ale sale. Din Puerto Iguazú, Argentina, Bolsonaro și familia sa s-au îmbarcat la bordul unui avion privat către Guayaquil, Ecuador, de unde a decolat ulterior către Statele Unite.

Potrivit CBS News, fostul candidat prezidențial în vârstă de 45 de ani a reușit să iasă din țară cu ajutorul unui pașaport italian, în timp ce soția și fiicele sale au folosit pașapoartele braziliene. Nu este clar dacă Bolsonaro și-a predat înainte pașaportul brazilian.

Bolsonaro este anchetat de Curtea Supremă a Braziliei pentru presupusă corupție, spălare de bani și evaziune fiscală. Instanța i-a ordonat lui Bolsonaro să predea pașapoartele sale obișnuite și diplomatice până marți la prânz.

După ce a fost învins în alegerile prezidențiale din Brazilia de către Luiz Inácio Lula da Silva, a doua zi după alegeri, Curtea Supremă a Braziliei i-a ordonat lui Bolsonaro să își predea toate pașapoartele și i-a interzis acestuia să mai părăsească țara deoarece este vizat de o investigație penală pentru spălare de bani și corupție în două dosare diferite.

Cu toate acestea, Flavio Bolsonaro a refuzat să respecte ordinul instanței și, potrivit presei braziliene, a părăsit marți țara cu destinația finală Statele Unite. La scurt timp după aflarea acestei vești, un oficial al Departamentului de Stat al SUA a confirmat că administrația Trump i-a acordat acestuia și familiei sale vizele necesare.

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