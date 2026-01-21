Arborele viu de 4.850 de ani. Metusala a supraviețuit piramidelor

În deșerturile din California crește un arbore care a supraviețuit timp de cinci milenii, a reușit să sfideze orice logică. Metusala este cel mai vechi copac viu, neclonat, documentat de știință, care a supraviețuit temperaturilor extreme, secetelor prelungite, dar și vânturilor neobosite, timp de peste 4.850 de ani.

Metusala este un pin cu conuri care există de 4.856 de ani în Munții Albi din California. El și-a început creșterea în jurul anului 2830 î.Hr., când piramidele Egiptului nu existau încă și primele civilizații abia începeau să se formeze. Supraviețuirea sa în condițiile extreme ale deșertului a făcut din acest con de perișori o dovadă vie a rezistenței plantelor, potrivit publicației străine Que!.

Arborele viu de 4.850 de ani

Descoperirea acestui gigant antic a avut loc în anii 1950 datorită omului de știință Edmund Schulman, care a identificat specimenul în timp ce studia cei mai bătrâni copaci din America de Nord. Autoritățile păstrează secretă locația sa exactă în Pădurea Națională Inyo pentru a-l proteja de potențiale daune. Se știe doar că crește între 2.900 și 3.000 de metri deasupra nivelului mării, într-o zonă cunoscută sub numele de Pădurea Methuselah.

Lemnul său extrem de dens crește incredibil de lent, adăugând doar milimetri în fiecare an datorită condițiilor aride din munții înalți . Acest metabolism lent reduce uzura celulară și protejează organismul de procesele degenerative accelerate.

Rădăcinile arborelui cu perișori pătrund adânc în solurile stâncoase și sărace în nutrienți. O mare parte a trunchiului pare moartă sau goală, dar secțiunile vii continuă să transporte eficient nutrienții. Această strategie permite arborelui să concentreze energia doar în părțile esențiale pentru supraviețuirea sa.

Oamenii de știință au determinat vârsta lui Metusala folosind dendrocronologia, o tehnică ce analizează inelele de creștere ale copacului. În fiecare an, copacul formează un nou strat vizibil în secțiune transversală, înregistrând modelele climatice istorice în structura sa lemnoasă. Edmund Schulman a extras mostre cilindrice de grosimea unui creion fără a deteriora mortal copacul.

