Are 40.000 de locuitori, dar 6,5 milioane de turiști pe an. Care este cel mai aglomerat oraș din Europa, aflat la mai puțin de 1000 de km de București

Deși are 40.000 de locuitori, este vizitat anual de 6,5 milioane de turiști. Acesta este cel mai aglomerat oraș din Europa, potrivit datelor oficiale, scrie Mediafax.

Vorbim despre Dubrovnik, din Croația.

De la „Urzeala Tronurilor” la aflux de turiști

Clasamentul orașelor extrem de aglomerate mai include localități din Islanda, Italia, Elveția și Portugalia, însă niciunul nu atinge cifrele croaților. Practic, arată datele DiscoverCars.com, cel mai aglomerat oraș european are 16.250 de turiști pentru fiecare 100 de locuitori.

Sursa citată a realizat un clasament al celor mai aglomerate orașe turistice din Europa și a plasat Dubrovnik pe primul loc.

Această destinație populară de pe Coasta Dalmației a devenit și mai căutată după ce aici s-au filmat mai multe episoade din îndrăgitul serial „Urzeala Tronurilor”.

În 2025, orașul croat Dubrovnik, în care locuiesc aproximativ 40.000 de oameni, a fost vizitat de 6,5 milioane de turiști.

Care este al doilea celor mai aglomerat oraș

Pe locul 2 în acest clasament se află Reykjavik, din Islanda. Chiar dacă a avut mai mulți turiști decât Dubrovnik, aglomerația de la Reykjavik a fost mai redusă. Capitala Islandei a primit 7,4 milioane de vizitatori și are o populație de 140.000 de locuitori, ceea ce înseamnă 5.286 de turiști la fiecare 100 de localnici.

Pe 3 se află Veneția, din Italia. A primit 10,6 milioane de turiști în ultimul an. Raportând la populația de 250.000 de locuitori, rezultă 4.240 de vizitatori la 100 de locuitori.

Geneva, din Elveția, s-a clasat pe locul patru, având 7,8 milioane de turiști în 2025. Orașul are 200.000 de localnici, ceea ce înseamnă 3.900 de vizitatori la 100 de locuitori. Top 5 este încheiat de Porto. Capitala Portugaliei, cu 250.000 de locuitori, a primit șapte milioane de turiști în 2025, ceea ce înseamnă 2.800 de turiști la fiecare 100 de locuitori.

