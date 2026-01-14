Armata îşi încalţă soldaţii. De Ziua Naţională, 800 de perechi de bocanci noi au trecut pe sub Arcul de Triumf

Militarii români au primit încălţăminte nouă pe care au purtat-o chiar de Ziua Naţională, anul trecut, la defilare. Şeful Statului Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad, a declarat că primele perechi au sosit deja şi urmează să semneze noi contracte pentru achiziţie de echipament militar.

Generalul Vlad spune că cele 800 de perechi de bocanci, care au fost distribuiţi militarilor încă de anul trecut, au fost deja încălţaţi chiar la parada de 1 Decembrie.

Urmează să fie semnate noi contracte de achiziţie pentru 4 tipuri de bocanci din norma de echipament.

Şeful Statului Major a mai spus că anul acesta vor fi încheiate şi alte contracte pentru achiziţia „unei cantităţi foarte mari de bocanci”, în funcţie de cât are nevoie armata şi de bugetul alocat de guvern.

Cele 800 de perechi de bocanci se află într-un proces de testare, ca să vadă cum se comportă şi dacă este cazul ca următoarele perechi să fie la fel sau alt model şi material.

O pereche costă între 200-400 de lei şi are două variante: iarnă şi vară.

Fiecare militar primeşte anual o fracţie din echipament, în funcţie de durata de folosinţă a fiecărui articol. Bocancii sunt estimaţi la un an, iar uniforma la 4-8 ani.

