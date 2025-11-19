Prima pagină » Știri externe » Ce înseamnă „Spațiul Schengen Militar”, conceptul pe care îl introduce Comisia Europeană

19 nov. 2025, 16:31, Știri externe
Comisia Europeană a anunțat că va propune crearea unui sistem de urgență menit să accelereze ciruclația mai rapidă a trupelor, echipamentelor și resurselor militare pe întregul continent. Noul „Spațiu Schengen Militar” ar oferi operațiunilor de transport militar acces prioritar la rețelele de transport, infrastructura și serviciile conexe din întreaga Uniune Europeană în timpul unei crize.

De mai mulți ani, europenii vorbesc despre un așa-numit „Schengen militar”, o zonă în care deplasarea armamentului și a soldaților să se facă liber în zona fără pașapoarte a blocului, la fel de ușor ca și în cazul civililor. Acest obiectiv a rămas greu de atins pentru Uniunea Eruopeană, dar și pentru NATO, în ciuda precoupărilor sporite în privința securității, ca urmare a războiului dintre Rusia și Ucraina.

„Prin crearea unui spațiu de mobilitate militară la nivelul întregii UE până în 2027, pachetul privind mobilitatea militară aduce UE cu un pas mai aproape de un „spațiu Schengen militar”. Acest lucru va facilita deplasarea mai rapidă, mai coordonată și în condiții mai sigure a trupelor și a echipamentelor militare în întreaga Europă. Pentru a facilita deplasarea rapidă și fără probleme a trupelor, a echipamentelor și a mijloacelor militare în întreaga Europă, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant își intensifică pregătirea pentru apărare, concentrându-se asupra pregătirii, printr-un pachet privind mobilitatea militară: un nou regulament privind mobilitatea militară și comunicarea comună.”

Ce schimbări propune Comisia Europeană

Crearea unui spațiu de mobilitate militară la nivelul întregii Uniuni până în 2027 ar face ca deplasarea trupelor și a echipamentelor militare să se facă mai rapid. Cele mai mari schimbări pe care Uniunea Europeană le-ar putea face sunt în legislație, schimbări menite să ușureze circulația trupelor și a echipamentelor. În acest moment, obținerea permisiunii pentru transportul militar dintr-o țară UE în alta poate dura până la 45 de zile, iar obiectivul stabilit de Bruxelles este de trei zile. O altă propunere a Comisiei Europene este ca permisiunea de a transporta echipament militar între statele membre să nu mai trebuiască reînnoită anual, ci să rămână valabilă până la revocare.

