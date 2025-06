ASF din Bulgaria suspendă activitatea DallBogg, prezentă în Romania. Compania nu va mai putea emite polițe RCA de la 1 iulie

Doresc să transmit un mesaj clar consumatorilor: nu există riscuri sistemice, iar piața rămâne stabilă” – ne-a declarat Alexandru Petrescu, Președintele ASF.

Suspendarea activității de subscriere pe zona RCA nu afectează polițele deja încheiate în România, care rămân valabile. DallBogg rămâne responsabilă pentru plata daunelor și pentru respectarea contractelor în vigoare.

ASF intervine astfel hotărâtor în acest caz, nepermițând societății de asigurări bulgare să continue expansiunea și să expună consumatorii și statul român unui risc major care poate conduce la evoluții similare cu ale altor companii cu probleme, precum Euroins sau City Insurance. Anterior retragerii autorizației de funcționare, cele două societăți menționate aveau o cotă de piață cumulată de aproximativ 75% din piața RCA. În România, DallBogg deține o cotă de piață de doar 2,7% din totalul portofoliului de polițe aflate în vigoare.

ASF a inițiat și va realiza, în perioada imediat următoare, un control comun împreună cu autoritatea bulgară și cu EIOPA, care va analiza în profunzime conduita companiei pe piața românească. Societatea a notificat intenția de a activa pe piața locală de asigurări, inclusiv RCA, încă din anul 2017, când a și devenit membru al Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR).

Spre deosebire de episoadele dureroase ale ultimilor ani, când falimentele din zona RCA au pus presiune pe întreg ecosistemul asigurărilor din România, cazul DallBogg este gestionat în timp util. Reacția ASF dovedește că instituțiile pot funcționa eficient chiar și atunci când nu dețin controlul direct, dar aleg să își exercite responsabilitatea într-un cadru european complex.

„Supravegherea nu este doar o chestiune de competență, ci și de capacitate instituțională de a anticipa și preveni. Am ales să fim proactivi, să ne implicăm și să avem toleranță zero atunci când am constatat practici neconforme. Protecția consumatorului nu este negociabilă”, a mai precizat Alexandru Petrescu.