Inaugurarea Centrului de Tineret din orașul Teiuș, județul Alba, a fost marcată de un moment neobișnuit. Șase persoane s-au pregătit să taie panglica tricoloră, însă organizatorii aveau la dispoziție doar cinci foarfeci. În lipsa unui instrument, unul dintre oficiali a apelat la degete pentru a participa simbolic la momentul festiv, relatează G4Media.

La inaugurarea care a avut loc marți, 27 octombrie, au participat primarul orașului Teiuș, Mirel Hălălai, președintele PSD Alba, Corneliu Mureșan, rectorul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Daniel Breaz, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, Simion Crețu, și vicepreședintele Consiliului Județean Alba, George Rotar.

Cea de-a șasea persoană prezentă la tăierea panglicii a fost administratorul public al orașului, pentru care nu a mai rămas nicio foarfecă.

Centru multifuncțional, cu piscină și sală de spectacole

Centrul de Tineret din Teiuș este o clădire multifuncțională, care include un bazin de înot, spații pentru activități sportive și săli de proiecție. Sala de sport modulară poate fi transformată într-o sală de spectacole cu o capacitate de până la 1.000 de locuri. Complexul dispune inclusiv de patru piste de bowling, arată jurnaliștii de la Alba24.

Proiectul ar fi trebuit finalizat la sfârșitul anului 2024, potrivit informațiilor publicate de G4Media.

Investiția este destinată activităților recreative, sportive și culturale pentru tinerii din Teiuș și din împrejurimi.