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Armata Română cumpără patru sisteme radar în valoare de 60 de milioane de euro, de la compania franceză THALES. Senzorii vor putea detecta aeronavele duşman

Luiza Dobrescu
Armata Română cumpără patru sisteme radar în valoare de 60 de milioane de euro, de la compania franceză THALES. Senzorii vor putea detecta aeronavele duşman
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Forțele Aeriene Române au semnat contractul pentru achiziția a patru radare mobile de dirijare la apropiere și aterizare.

Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Generală pentru Armamente, a semnat marți, 27 octombrie, contractul pentru achiziția a patru sisteme radar mobile de dirijare la apropiere și aterizare (RDAAM), cu compania THALES ROMANIA SRL.

Valoarea contractului este de aproximativ 326,5 milioane de lei, fără TVA, iar livrările vor fi realizate etapizat, începând cu anul 2028.

Noile sisteme radar vor contribui la modernizarea capacităților Forțelor Aeriene Române de control al traficului aerian, prin asigurarea identificării și urmăririi aeronavelor, precum și a dirijării acestora în fazele de apropiere și aterizare, inclusiv în condiții meteorologice dificile și într-un mediu electromagnetic ostil.

Sistemele vor putea fi utilizate atât pentru aeronave militare, cât și civile, pe timp de zi și de noapte, și vor permite transmiterea informațiilor către sistemele naționale sau NATO de comandă și control aerian. Caracterul mobil al sistemelor va permite utilizarea acestora inclusiv în locații alternative, reducând dependența de infrastructura fixă a bazelor aeriene și contribuind la creșterea flexibilității și rezilienței operaționale.

Achiziția face parte din programele de înzestrare destinate modernizării Forțelor Aeriene Române și creșterii capacității de îndeplinire a misiunilor, inclusiv în context aliat.

Senzorii vor putea identifica dacă aeronava care se apropie este „prieten sau inamic”

Totodată, contractul evidențiază dimensiunea industrială a cooperării româno-franceze în domeniul apărării. Compania THALES ROMANIA SRL, societate cu sediul în România și cu activități în domeniul tehnologiilor avansate, oferă oportunități pentru valorificarea expertizei specialiștilor români, dezvoltarea competențelor tehnologice și consolidarea capacităților industriale din România, inclusiv prin transfer de know-how și tehnologie.

Specialiștii Thales România vor contribui, alături de partenerii locali, la instalarea, integrarea și asigurarea disponibilității sistemelor pe termen lung. Această abordare reflectă obiectivul Ministerului Apărării Naționale ca investițiile în înzestrarea Armatei României să contribuie nu doar la creșterea capacității de apărare, ci și la susținerea activității economice, a locurilor de muncă înalt calificate și a industriei de apărare din România.

Potrivit celor de la THALES, „sistemul RSM NG/IFF de la Thales integrează într-un singur metasenzor trei tehnologii: Mode 5 NATO, sistem militar de identificare „prieten sau inamic” (IFF); Mode S, conform standardelor EUROCONTROL, pentru supravegherea secundară a traficului aerian civil; și ADS-B (Automatic Dependent Surveillance–Broadcast), pentru supravegherea dependentă automată prin
difuziune. Această integrare permite identificarea aeronavelor în conformitate cu principalele standarde din domeniul apărării și al aviației civile.
Thales va instala, de asemenea, patru radare de precizie pentru apropiere (Precision Approach Radar – PAR), care vor permite dirijarea sigură și precisă a tuturor tipurilor de aeronave în timpul apropierii și aterizării, inclusiv în condiții meteorologice dificile și de vizibilitate redusă”.

Comentarii 1
  • Dumitru George

    Intrebari, de dragul de a intreba, nu ca va da cineva raspuns:
    Cum a fost selectat producatorul francez?!
    Ce avantaje, in afara de faptul ca este dintr-o tara draga celor care ocupa primele doua pozitii in statul roman, a avut fata de alti producatori?
    De ce nu s-au importat direct sistemele si a trebuit creata THALES ROMANIA SRL? Romania este membra UE si poate cumpara direct de la firme franceze.

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