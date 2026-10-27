Într-o intervenție live în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a comentat culisele unui plan prezentat tot mai sonor în spațiul public, unirea României cu Republica Moldova. Astfel, marile puteri încurajează această campanie cu un scop foarte clar. Dezvăluirea acestui plan secret a fost făcută inițial de Elena Udrea.

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Elena Udrea susține că ar exista un plan de unificare a României cu Republica Moldova. Fostul ministru al Turismului afirmă, în dialogul cu jurnalistul Ion Cristoiu, că, la un moment dat, Maia Sandu ar fi fost luată în calcul pentru funcția de președinte al unei „Românii Mari”.

România, stat tampon

În dialogul cu Ionuț Cristache, cunoscutul jurnalist a remarcat că un astfel de plan e gândit întotdeauna în culise de marile puteri.

Ionuț Cristache: Pentru multă lume neavizată, care trece prin fața televizorului o dată la 5 zile, poate părea așa, de domeniul fantasticului. Dar dumneavoastră ați dezvoltat de la această discuție o teză interesantă.

Ion Cristoiu: Nu mi s-a mai părut de domeniul fantasticului.

Ionuț Cristache: Adică, explicați-ne. Ați vorbit de un stat tampon, practic. România Mare între Est și Vest.

Ion Cristoiu: Eu am fost un mare sceptic în legătură cu această unire, până când mi-a picat fisa. Deci nu era vorba, în primul rând, să le spunem bibanilor, că Soros nu-i de capul lui. Asta este o poveste cu Soros.

Ionuț Cristache: Care face singur și drege și schimbă el luni, hărți.

Ion Cristoiu: Nu face nimic. Paranteză, din ce știu, serviciile secrete nu intră ele niciodată. Rar. Adică vine un Soros, cât o avea el bani. Marele filantrop cheltuia bani ca să… Bun. Problema era în felul următor. În 1859, unirea celor două țări n-a făcut-o poporul, lăsați-mă cu… Au făcut-o marele puteri după războiul Crimeei. Și au zis, aici, în frunte cu Franța, trebuie să creăm un stat tampon față de ruși. Și atunci se temeau de expansiunea rușească.

Marile puteri și legătura cu unirea

Dacă marile puteri nu ar fi acceptat niciodată un stat tampon față de Rusia, războiul din Ucraina a schimbat regulile jocului, a mai observat invitatul. Mai mult, țara vecină nu își va păstra granițele intacte, ceea ce va relansa ideea unei uniri.

Ion Cristoiu: Până nu demult, am zis, până la acest război, nu vor accepta marele puteri, puterile protectoare, că ele fac jocul, o țară aici unită mai mare. Pentru că plecam de la ideea că au dizolvat Iugoslavia. Dar acum m-am gândit.

Ionuț Cristache: Pe fondul ăsta al demantelării ucrainene.

Ion Cristoiu: Că e nevoie și am spus cu toată responsabilitatea. Este clar că ai noștri, unii știu, se gândesc la acest stat tampon, care are un mare avantaj. Și eu mereu am spus, dacă aș fi în locul lui Nicușor (Dan), fără aia cu pantalonii roz, eu m-aș duce și-aș spune în felul următor. În primul rând, Ucraina va ieși de aici știrbită.