Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cine a urzit planul unirii cu Republica Moldova. Cristoiu: Se vrea un stat tampon, România Mare între Est și Vest

Cine a urzit planul unirii cu Republica Moldova. Cristoiu: Se vrea un stat tampon, România Mare între Est și Vest

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Într-o intervenție live în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a comentat culisele unui plan prezentat tot mai sonor în spațiul public, unirea României cu Republica Moldova. Astfel, marile puteri încurajează această campanie cu un scop foarte clar. Dezvăluirea acestui plan secret a fost făcută inițial de Elena Udrea.

Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube. 

Elena Udrea susține că ar exista un plan de unificare a României cu Republica Moldova. Fostul ministru al Turismului afirmă, în dialogul cu jurnalistul Ion Cristoiu, că, la un moment dat, Maia Sandu ar fi fost luată în calcul pentru funcția de președinte al unei „Românii Mari”.

România, stat tampon

În dialogul cu Ionuț Cristache, cunoscutul jurnalist a remarcat că un astfel de plan e gândit întotdeauna în culise de marile puteri.

Ionuț Cristache: Pentru multă lume neavizată, care trece prin fața televizorului o dată la 5 zile, poate părea așa, de domeniul fantasticului. Dar dumneavoastră ați dezvoltat de la această discuție o teză interesantă.

Ion Cristoiu: Nu mi s-a mai părut de domeniul fantasticului.

Ionuț Cristache: Adică, explicați-ne. Ați vorbit de un stat tampon, practic. România Mare între Est și Vest.

Ion Cristoiu: Eu am fost un mare sceptic în legătură cu această unire, până când mi-a picat fisa. Deci nu era vorba, în primul rând, să le spunem bibanilor, că Soros nu-i de capul lui. Asta este o poveste cu Soros.

Ionuț Cristache: Care face singur și drege și schimbă el luni, hărți.

Ion Cristoiu: Nu face nimic. Paranteză, din ce știu, serviciile secrete nu intră ele niciodată. Rar. Adică vine un Soros, cât o avea el bani. Marele filantrop cheltuia bani ca să… Bun. Problema era în felul următor. În 1859, unirea celor două țări n-a făcut-o poporul, lăsați-mă cu… Au făcut-o marele puteri după războiul Crimeei. Și au zis, aici, în frunte cu Franța, trebuie să creăm un stat tampon față de ruși. Și atunci se temeau de expansiunea rușească.

Marile puteri și legătura cu unirea

Dacă marile puteri nu ar fi acceptat niciodată un stat tampon față de Rusia, războiul din Ucraina a schimbat regulile jocului, a mai observat invitatul. Mai mult, țara vecină nu își va păstra granițele intacte, ceea ce va relansa ideea unei uniri.

Ion Cristoiu: Până nu demult, am zis, până la acest război, nu vor accepta marele puteri, puterile protectoare, că ele fac jocul, o țară aici unită mai mare. Pentru că plecam de la ideea că au dizolvat Iugoslavia. Dar acum m-am gândit. 

Ionuț Cristache: Pe fondul ăsta al demantelării ucrainene.

Ion Cristoiu: Că e nevoie și am spus cu toată responsabilitatea. Este clar că ai noștri, unii știu, se gândesc la acest stat tampon, care are un mare avantaj. Și eu mereu am spus, dacă aș fi în locul lui Nicușor (Dan), fără aia cu pantalonii roz, eu m-aș duce și-aș spune în felul următor. În primul rând, Ucraina va ieși de aici știrbită.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

AI AFLAT! Rareș Bogdan îl acuză pe Bolojan că a dinamitat relația cu SUA: ”A blocat toate investițiile americane”
15:54
Rareș Bogdan îl acuză pe Bolojan că a dinamitat relația cu SUA: ”A blocat toate investițiile americane”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 27 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Rareș Bogdan
20:55
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 27 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Rareș Bogdan
EXCLUSIV Premoniția lui Cristoiu. Scenariul din Serbia se va repeta și în Franța. „Va fi o Listă a Studenților ca să o învingă pe Le Pen”
18:43
Premoniția lui Cristoiu. Scenariul din Serbia se va repeta și în Franța. „Va fi o Listă a Studenților ca să o învingă pe Le Pen”
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 26 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
12:27, 25 Oct 2026
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 26 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
EXCLUSIV Doru Bușcu, uimit de noile dosare ale lui Călin Georgescu: „Dosarele sunt subțiri” / „Sunt dosare politice” / „Cineva se joacă cu chibriturile”
16:15, 22 Oct 2026
Doru Bușcu, uimit de noile dosare ale lui Călin Georgescu: „Dosarele sunt subțiri” / „Sunt dosare politice” / „Cineva se joacă cu chibriturile”
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 23 octombrie, de la ora 15.00
15:33, 22 Oct 2026
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 23 octombrie, de la ora 15.00
Mediafax
Fraudă de 3,5 milioane de euro cu fonduri europene pentru fermieri în România! Sute de proiecte, în vizorul procurorilor
Digi24
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
Cancan.ro
Ce poreclă rușinoasă i-a dat prințesa Bianca ispitei Daniela Pană de la Insula Iubirii
Prosport.ro
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Adevarul
Statul aduce muncitori din Asia, în timp ce tinerii români spun că nu găsesc joburi plătite suficient. Explicația unui sociolog
Mediafax
Balonul de aur. Fostul antrenor de la Viitorul Constanța, desemnat cel mai bun din lume
Click
Marina Voica, salvată de două ori de la moarte. Laurențiu Cazan: „Dacă nu se opera, în 1990, în Rusia, nu mai trăia”. Cum se simte acum
Digi24
Planul german: ziua de muncă de 12 ore. Se iau în calcul reducerea numărului de muncitori străini și înăsprirea examenelor de limbă
Cancan.ro
Mocăniță a încălcat contractul de confidențialitate și a recunoscut tot. Cu cine a plecat de la bonfire-ul final: cu Claudia sau cu Andrușca?
Ce se întâmplă doctore
Adina Postelnicu de la Heaven este de nerecunoscut. Cum arată acum cântăreața: operațiile estetice au schimbat-o total
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Top carduri de credit cu rate fără dobândă în România, în 2026 (P)
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
FLASH NEWS Cum arată și unde se află noua arie protejată în București. Este a treia zonă de acest tip și are peste 80 de specii de păsări
16:41
Cum arată și unde se află noua arie protejată în București. Este a treia zonă de acest tip și are peste 80 de specii de păsări
CONTROVERSĂ Planul secret al Franței pentru a combate protestele din marile orașe. Guvernul a vrut să oprească complet internetul și rețelele sociale în timpul manifestațiilor din stradă
16:41
Planul secret al Franței pentru a combate protestele din marile orașe. Guvernul a vrut să oprească complet internetul și rețelele sociale în timpul manifestațiilor din stradă
FLASH NEWS Al patrulea petrolier rus cu motorină pleacă spre SUA. Moscova anunță că vrea să reia și livrările de gaze către Europa. „Din partea noastră, suntem pregătiți“
16:38
Al patrulea petrolier rus cu motorină pleacă spre SUA. Moscova anunță că vrea să reia și livrările de gaze către Europa. „Din partea noastră, suntem pregătiți“
EXCLUSIV Rareș Bogdan anunță posibilul înlocuitor pentru Ursula von der Leyen la conducerea Comisiei Europene: Emmanuel Macron
16:35
Rareș Bogdan anunță posibilul înlocuitor pentru Ursula von der Leyen la conducerea Comisiei Europene: Emmanuel Macron
SCANDALOS Tensiune maximă în Israel pe durata alegerilor. Un grup de ultraortodocși a vandalizat un stand electoral. Doi activiști de partid au fost bătuți crunt. Lupte la o secție de votare între palestinieni și coloniștii israelieni
16:29
Tensiune maximă în Israel pe durata alegerilor. Un grup de ultraortodocși a vandalizat un stand electoral. Doi activiști de partid au fost bătuți crunt. Lupte la o secție de votare între palestinieni și coloniștii israelieni
ULTIMA ORĂ Ministrul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul rus la sediul MAE pentru explicații legate de sabotajul fabricii de armament din Brașov. Rusia este acuzată că a orchestrat atacul
16:20
Ministrul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul rus la sediul MAE pentru explicații legate de sabotajul fabricii de armament din Brașov. Rusia este acuzată că a orchestrat atacul

Cele mai noi

Trimite acest link pe