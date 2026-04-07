Ultima actualizare: acum 36 de minute

Atac armat în apropierea consulatului israelian din Istanbul. Trei atacatori, neutralizați. Ce anunță polițiștii turci
13:40

Două persoane au fost ucise, în urma unui incident armat petrecut în apropierea consulatului israelian din Istanbul, relatează presa turcă. Postul de televiziune Haberturk a precizat că doi polițiști au fost, de asemenea, răniți.

Potrivit publicației Hurriyet, în cartierul Beşiktaş din Istanbul a izbucnit un schimb de focuri în fața clădirii în care se află și Consulatul Israelului. La fața locului au fost trimise numeroase echipe de poliție.

Poliția din Istanbul a precizat: „Trei persoane au fost neutralizate, doi dintre suspecți au murit. În timpul schimbului de focuri, doi polițiști au fost răniți”.

Ministrul Justiției, Akın Gürlek, a declarat că a fost deschisă o anchetă cu privire la acest incident.

„În legătură cu sesizările privind focuri de armă înregistrate în zona Consulatului Israelului din cartierul Beşiktaş al orașului Istanbul, au fost desemnați un procuror general adjunct și doi procurori; procurorii noștri au început investigațiile”.

Jurnalistul Tamer Oskay a declarat următoarele în cadrul emisiunii CNN TÜRK:

„Conform primelor informații, astăzi trei atacatori au încercat să acționeze pentru a comite un atentat asupra clădirii consulatului situată în cartierul Levent.

Agenții de securitate de la intrare și polițiștii au observat situația. S-a constatat că doi dintre cei trei atacatori aveau arme cu țeavă lungă. Confruntarea a început după ce aceștia au ripostat cu focuri de armă la somația poliției de a se opri. Imediat după confruntare, doi atacatori au fost împușcați de echipaje de poliție experimentate. Al treilea atacator s-a ascuns în spatele unui vehicul și a continuat să tragă asupra polițiștilor.

Scopul său era să pătrundă în clădire. Încerca să ajungă la consulat. După ce echipele de poliție au ripostat, și al treilea atacator a fost împușcat. Și el a fost capturat, fiind rănit. În prezent, măsurile de securitate din zonă sunt întărite, deoarece se presupune că ar putea exista și alți atacatori. În urma confruntării, doi polițiști au fost răniți.

În acest moment, potrivit primelor evaluări ale forțelor de ordine, se pare că este vorba de o tentativă de asasinat. Totuși, o tentativă de asasinat planificată… Scopul atacatorilor era să comită un atac împotriva angajaților Consulatului Israelului. Martorii oculari au declarat că schimbul de focuri a durat 10 minute. Trei atacatori au fost neutralizați, iar unul este rănit. În zonă se aplică în continuare măsuri de securitate foarte stricte.

Conform primelor impresii, se consideră că atacul a fost planificat și s-a încercat să fie executat în mod profesionist. Din acest motiv, intervenția rapidă a echipelor de poliție și neutralizarea agresorilor au o importanță deosebită. Se afirmă că, astfel, s-a reușit și prevenirea unei posibile situații provocatoare.“, a transmis jurnalistul, relatează Hurriyet.

Nu există încă informații privind identitatea atacatorilor sau posibilele lor motive.
Surse au declarat agenției de știri Reuters că nu există diplomați israelieni detașați în Turcia, nici la consulatul din Istanbul, nici la ambasada din Ankara.

