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Un primar din Hunedoara a murit după ce a rămas prins sub un tractor. Edilul se afla la al șaptelea mandat

Ruxandra Radulescu
Un primar din Hunedoara a murit după ce a rămas prins sub un tractor. Edilul se afla la al șaptelea mandat
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Primarul comunei Băița din județul Hunedoara, Damian Diniș, a murit miercuri, 2 septembrie, la vârsta de 58 de ani, în urma unui tragic accident. Tractorul pe care îl utiliza s-ar fi răsturnat, iar primarul Damian Diniș a rămas prins sub utilaj, relatează publicația Servus Hunedoara, citată de Mediafax.

Incidentul a avut loc miercuri după-amiază, cu puțin timp înainte de ora 17:00, în comuna Băița.

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Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara a anunțat că polițiștii din Deva au fost sesizați în jurul orei 16:40 cu privire la producerea unui eveniment în urma căruia un bărbat de 58 de ani și-ar fi pierdut viața.

Din verificările preliminare a rezultat că bărbatul se afla pe un teren situat în afara drumurilor publice, unde tractorul pe care îl folosea s-ar fi răsturnat. Victima a rămas prinsă sub utilaj.

Echipajele de intervenție ajunse la fața locului au constatat decesul.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor și mecanismului producerii accidentului.

Era primarul comunei Băița de peste un sfert de secol

Damian Diniș se număra printre primarii cu cea mai mare vechime din județul Hunedoara. Acesta conducea administrația locală din Băița neîntrerupt din anul 2000.

La alegerile locale din 2024, Diniș a obținut un nou mandat, cel de-al șaptelea consecutiv în fruntea comunei.

Edilul ocupa, de asemenea, funcția de președinte al Filialei Județene Hunedoara a Asociației Comunelor din România (ACoR).

Președintele Consiliului Județean Hunedoara: „Plecarea sa prematură este o pierdere imensă pentru noi toți”

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a transmis, într-un mesaj publicat pe Facebook, că a primit „cu profundă durere” vestea morții primarului din Băița.

„Am aflat cu profundă durere vestea dispariției fulgerătoare a colegului și prietenului Damian DINIȘ. primarul comunei Băița. Un tragic accident l-a smuls mult prea devreme dintre noi, lăsând un gol imens în comunitate și în inimile tuturor celor care l-au cunoscut.

Damian DINIȘ a fost un adevărat pilon al administrației locale din județul Hunedoara, a fost unul dintre primarii cu cele mai multe mandate la activ, un om a cărui viață s-a identificat cu dezvoltarea comunității pe care a slujit-o.

Profesionalismul, energia și devotamentul său față de oameni i-au adus recunoașterea și respectul întregului județ, fiind ales să reprezinte interesele tuturor primarilor de comune în calitate de președinte al filialei județene a Asociației Comunelor din România.

Pentru mine, Damian DINIȘ a fost mai mult decât un partener de dialog instituțional. A fost un colaborator de excepție, un coleg de echipă pe al cărui sprijin te puteai baza oricând și, mai presus de toate, un prieten drag. Plecarea sa prematură este o pierdere imensă pentru noi toți.
În aceste momente de grea încercare, transmit cele mai sincere condoleanțe familiei îndoliate, rudelor, prietenilor și tuturor locuitorilor comunei Băița. Vă suntem alături cu gândul și cu sufletul și ne rugăm pentru alinarea acestei suferințe cumplite.
Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!”, a scris Laurențiu Nistor.

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