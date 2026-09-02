O nouă veste pentru pensionarii din România. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a lansat un nou portal pentru pensionari și persoanele asigurate. Aceștia pot accesa online informații, documente și servicii, fără să se mai prezinte fizic la casele teritoriale de pensii. Iată ce se întâmplă cu vechile conturi și cum pot fi accesate datele.

Noua platformă permite verificarea stagiului de cotizare și a contribuțiilor la Pilonul II. Utilizatorii pot accesa talonul electronic și pot simula drepturile de pensie. Portalul reunește serviciile și informațiile din sistemul public de pensii.

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Portalul a fost simplificat pentru accesarea mai rapidă a informațiilor. Prin Spațiul Privat Virtual (SPV), utilizatorii pot depune online cereri, fără să mai meargă la casele teritoriale de pensii. De altfel, vechile conturi au fost migrate pe noua platformă, motiv pentru care utilizatorii vechi nu sunt nevoiți să își redeschidă un cont. Pot fi utilizate aceleași credențiale pentru logarea în cont.

Totodată, deschiderea unui cont CNPP a fost simplificată. Două dintre cele trei metode sunt complet online. Una folosește sistemul național de identificare electronică ROeID.

„Unul dintre cele mai importante puncte de acces este Spațiul Privat Virtual (SPV). Prin intermediul contului personal, utilizatorii pot transmite online toate categoriile de cereri prevăzute în sistemul administrat de CNPP, fără să mai fie necesară deplasarea la casa teritorială de pensii.

Conturile existente pe vechiul portal au fost migrate, astfel încât utilizatorii se pot autentifica în continuare cu aceleași credențiale.

Și procesul de creare a unui cont SPV a fost simplificat. Două dintre cele trei modalități de înregistrare sunt complet digitale, fără necesitatea prezenței fizice la sediul instituției. Printre acestea se numără autentificarea prin ROeID, sistemul național de identificare electronică”, anunță CNPP pe site-ul oficial.

Ce date pot fi accesate printr-un cont online?

Prin Spațiul Privat Virtual (SPV), utilizatorii pot verifica stagiul de cotizare, contribuțiile la Pilonul II, decizia de pensionare și e-Talonul. Platforma permite și simularea orientativă a drepturilor de pensie și a datei la care acestea pot fi solicitate. Portalul include informații despre pensii internaționale, tratamente balneare și accidente de muncă și boli profesionale. Utilizatorii au acces și la formulare, programări online și datele caselor de pensii. Platforma funcționează pe computer, tabletă și telefon.

Noua platformă urmărește să reducă deplasările la casele de pensii prin digitalizarea serviciilor. Portalul a fost realizat printr-un proiect finanțat din PNRR.

Sursă foto: Mediafax Foto/colaj Gândul, CNPP