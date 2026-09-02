Arheologii turci au descoperit o statuie unică, veche de 11.000 de ani, a unui om călare pe un leopard. Misterul obiectului de la Karahan Tepe

Arheologii au descoperit, în sudul Turciei, o statuie unică a unei persoane călare pe spatele unui leopard, scrie livescience.com.

Arheologii lucrau la situl Epocii de Piatră din Turcia, atunci când au descoperit statuia care înfățișează un om călare pe un leopard.

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Statuia veche de 11.000 de ani ar putea reflecta fascinația culturii pentru virilitate și masculinitate, spun experții.

Aceasta a fost dezgropată în vară, la Karahan Tepe (scris și Karahantepe), un sit neolitic din sudul Turciei, conform unui comunicat din 25 august, remis de Ministerul turc al Culturii și Turismului.

Obiectul unic, înalt de 70 centimetri, a fost realizat „într-un stil nemaivăzut până acum”, a declarat Mehmet Nuri Ersoy, ministrul turc pentru cultură și turism.

Arheologii au găsit statuia așezată pe o platformă care se întindea de-a lungul zidului unei structuri rotunde, cu un diametru de aproximativ 10 metri.

Karahan Tepe este una din cele mai vechi așezări din lume. A fost construită în jurul anului 9750 î.Hr. în provincia turcă Urfa (cunoscută și drept Şanlıurfa), unde au avut baza și alte așezări, precum Gobekli Tepe.

În unele din aceste situri arheologice au fost descoperite lucrări de artă enigmatice, înfățișând bărbați și animale sălbatice.

Sursa foto: Turkish Ministry of Culture and Tourism