Aterizare neașteptată la Barajul Vidraru: un parapantist a surprins muncitorii din zonă

Un pasionat de zbor cu parapanta a aterizat recent la baza Barajul Vidraru, stârnind uimirea lucrătorilor aflați în zonă. Momentul a fost filmat și distribuit pe rețelele sociale.

Aterizare neașteptată la Barajul Vidraru

Un parapantist a reușit să aterizeze în apropierea bazei Barajului Vidraru, într-o zonă în care se desfășurau activități de lucru. Momentul a fost surprins de Aventuristic și publicat online.

Apariția parapantistului a fost complet neașteptată, iar aterizarea s-a produs fără incidente. Cu toate acestea, situația a ridicat semne de întrebare privind siguranța unor astfel de activități în proximitatea infrastructurilor critice.

„Un pasionat al zborului cu parapanta a aterizat la baza Barajului Vidraru, surprinzându-i pe lucrătorii aflați în zonă. NU recomand astfel de experiențe în zona barajului Vidraru. Poate fi extrem de periculos, din mai multe cauze. În plus, în anumite zone ale complexului hidro de la Vidraru, accesul este restricționat ”, se arată în mesaj.

În prima parte a anului 2026, au fost impuse restricții de circulație rutieră pe Transfăgărășan (DN 7C), în zona barajului Vidraru, pentru lucrări de înlocuire a grătarelor.

