Evreii ultraortodocși care refuză să efectueze mobilizarea vor fi sancționați. Curtea Supremă din Israel a ordonat duminică autorităţilor de stat să aplice sancţiuni financiare evreilor ultraortodocşi care refuză înrolarea obligatorie în forţele armate.

Instanţa a arătat că „în absenţa unor măsuri concrete care să indice voinţa de a acţiona pentru a impune respectarea obligaţiei de încorporare (…) nu există altă opţiune decât să ordonăm măsuri operaţionale, care nu reprezintă altceva decât aplicarea directă a legii”.

Netanyahu depinde de evreii ultraortodocși pentru a rămâne la putere

Guvernul israelian ar fi trebuit să obţină votul în parlament pentru o lege privind înrolarea evreilor ultraortodocşi, scutiţi în mare măsură de serviciul militar, relatează AFP, citată de Agerpres. Însă, premierul Benjamin Netanyahu depinde de aliaţii politici ultraortodocşi pentru a rămâne la putere. Acesta a amânat până acum adoptarea textului legislativ, favorizând astfel un proiect de lege în sensul opus. Cunoscut ca „legea dezertării”, acesta le permite ultraortodocşilor să nu satisfacă stagiul militar.

În prezent, în contextul operaţiunilor militare de forță ale Israelului în Fâşia Gaza şi Liban, zeci de mii de israelieni sunt înrolaţi, Mulţi rezervişti rămân mobilizaţi împotriva organizaţiilor islamiste Hamas şi Hezbollah. Studenţii şcolilor talmudice sunt scutiţi de obligaţia de a servi în cadrul forţelor armate.

Ultraortodocșii acuză „afectarea gravă a fundamentelor existenţei poporului evreu din Israel”

Ultraortodocşii sunt convocaţi automat la încorporare. Totuși, majoritatea refuză să se prezinte şi nu sunt sancţionaţi în niciun fel pentru asta, în ciuda prevederilor legale. Acum, Curtea Supremă a cerut ca acestora să li se elimine facilităţi financiare cum ar fi cele privind impozitele locale şi transportul public sau subvenţiile pentru creşe.

În replică, Arie Dery, liderul celui mai mare partid ultraortodox, Shas, a acuzat instanţa de „afectarea gravă (…) a înseşi fundamentelor existenţei poporului evreu din Israel”.

Încă de la crearea statului evreu, în 1948, ultraortodocşii sunt scutiţi de facto de serviciul militar. Dar sunt obligați să se consacre integral studiului textelor religioase ebraice (Tora) într-o şcoală religioasă (yeshiva). Ei cumulează în prezent circa 14% din populaţia evreiască din Israel. Circa 66.000 dintre ei au vârste la care ar putea fi înrolaţi.

AUTORUL RECOMANDĂ

