Au fost 3 cutremure în Vrancea, sâmbătă, 12 iulie 2025. Ce să faci prima oară în cazul producerii unui seism puternic

Au fost înregistrate 3 cutremure în Vrancea, în cursul zilei de sâmbătă, 12 iulie 2025. Iată datele emise de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

INFP a emis noile informații legate de ultimele cutremure din România.

Au fost 3 cutremure în Vrancea, sâmbătă, 12 iulie 2025

În cursul zilei de 12 iulie 2025, au avut loc 3 cutemure în zona seismică Vrancea. Potrivit datelor, ultimul seism a fost produs la ora 14:44, având 2.4 grade pe scara Richter. Seismul din Vrancea a avut loc la o adâncime de 37.4 kilometri. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 16km N de Focșani, 58km SV de Bârlad, 81km N de Buzău, 81km S de Bacău, 83km NV de Galați, 92km NV de Brăila, 98km SV de Vaslui, conform INFP.

Un alt seism a fost înregistrat la ora 14:39, în zona seismică Vrancea, Buzău, având 3.7 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 137.6 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 48km NV de Buzău, 60km V de Focșani, 66km SE de Sfântu-Gheorghe, 68km E de Brașov, 70km NE de Ploiești.

Un seism s-a produs și la ora 02:12, tot în zona seismică Vrancea, având 2.8 grade pe scara Richter, anunță INFP.

Ce să faci prima oară în cazul producerii unui seism puternic

În cazul producerii unui cutremur puternic în România, există câteva reguli pe care cetățenii le pot urma pentru a fi în siguranță. Despre aceste reguli a vorbit Raed Arafat, în 2023, când s-au înregistrat cutremure de peste 5 grade pe scara Richter, arată Cancan. Primul lucru pe care cetățenii ar trebui să îl facă, în condițiile unui scenariu menționat anterior, reprezintă oprirea gazelor și poziționarea într-o zonă de siguranță.

„Primul lucru pe care îl faci, dacă ai gazul aprins, îl oprești și stai ascuns sub o masă, sub ceva care să te protejeze. Nu mai putem să spunem sub tocul ușii, pentru că nu mai sunt corelate ușile cu grinzile de rezistență, deci, mai degrabă, sub un obiect care poate să te protejeze, dacă se întâmplă să cadă ceva sau în zone în care știi că e ceva de rezistență. Aștepți să treacă cutremurul și vezi apoi ce se întâmplă în jurul tău.

Una dintre recomandările care se dau este imediat să deschizi ușa. Deschizi ușa apartamentului, dar rămâi în apartament, ca să nu rămâi blocat. E posibil ca ușile, uneori, să se blocheze. Atunci, dacă ușa a rămas deschisă pe timpul cutremurului în primele secunde, știi că nu rămâi blocat. Astea sunt recomandările generale”, transmitea Raed Arafat.

Sursă foto: Shutterstock (caracter ilustrativ), infp.ro