19 feb. 2026, 16:50, Știri externe
Președintele Nicușor Dan s-a văzut cu președintele Donald Trump înainte de începerea Consiliului Păcii. Nicușor Dan a primit o șapcă roșie. Cu câteva minute înainte de începerea ședinței, a apărut cu ea în tribună

Nicușor Dan a devenit al doilea președinte al României care a primit o șapcă cadou de la președintele american Donald Trump, aflat acum la al doilea mandat.

Nicușor Dan continuă tradiția inaugurată de Klaus Iohannis și se va întoarce cu o șapcă de la președintele american Trump.  În cadrul conferinței, Trump l-a lăudat pe președintele Nicușor Dan, însă i-a greșit funcția. L-a numit „premierul Dan al României” și a spus că „românii sunt un popor minunat, sunt fantastici”.

Și Iohannis a primit o șapcă cadou de la Trump

În cadrul întrunirii Consiliului Păcii, șeful statului român a primit la fel ca toți ceilalți lideri invitați o șapcă roșie incripționată cu USA (acronimele de la Statele Unite ale Americii).

În 2019, la cea de-a doua întâlnire de la Casa Albă, fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a primit cadou o șapcă albă cu mesajul  „Make România Great Again”  inscripționat în albastru , inspirat după sloganul electoral „Make America Great Again” folosit de președintele american la alegerile din 2016.

Iohannis se pregătea atunci să concureze pentru al doilea mandat prezidențial în alegerile din noiembrie 2019.

Inițial, Trump l-a apreciat pe Iohannis. Din 2024,  nu l-a mai plăcut

Fostul președinte al României a mai fost în vizită la Casa Albă și în 2017. În ambele întâlniri, Trump l-a apreciat pe Iohannis. Însă, în ultimii doi ani, președintele american și-a schimbat opiniile despre fostul președinte al României.

„Aduc un elogiu președintelui Iohannis pentru angajamentul pe Apărare.  Îi aduc un omagiu președintelui Iohannis că România va crește cheltuielile NATO la peste 2%.Dle președinte, apreciez eforturile d-voastră de a lupta împotriva corupției și pentru statul de drept. Cetățenii vor fi prosperi. Sunt nerăbdător să adâncesc împreună cu d-voastră relațiile pe care țările noastre le au în domeniul comercial.”, au fost cuvintele adresate lui Iohannis la prima sa vizită de la Casa Albă.

În 2025, i-a mărturisit lui Mark Rutte că l-a susținut pentru funcția de secretar general al NATO după ce în martie 2024, Klaus Iohannis și-a anunțat candidatura pentru șefia NATO.

Trump s-a arătat înfuriat de atitudinea fostului președinte al României , care în ultimii ani al celui de-al doilea mandat,  a purtat relații mai strânse cu fostul președinte american, democratul Joe Biden.

„A mai fost o altă persoană care nu mi-a plăcut”, i-a spus Donald Trump lui Mark Rutte.

Sursa Foto: The White House

