Ilie Bolojan a discutat cu sindicatele din Energie. Ce promisiuni le-a făcut premierul

19 feb. 2026, 16:35, Știri politice
Ilie Bolojan a discutat cu sindicatele din Energie. Ce promisiuni le-a făcut premierul
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții sindicatelor din energie pentru a discuta problemele ridicate de angajați și posibilele soluții. Mesajul transmis de șeful Guvernului a fost că excepțiile de la regulile stabilite anul trecut pentru companiile de stat nu vor fi acordate automat.

„Solicitările de derogare (…) pot fi acceptate numai în cazul celor care adoptă măsuri pentru creșterea eficienței și reducerea ajutoarelor de stat cerute ministerelor tutelare”, le-a spus premierul sindicaliștilor.

Guvernul este dispus să analizeze cererile, dar doar dacă firmele vin cu un plan clar de eficientizare și reducere a dependenței de sprijinul de la buget. Un Memorandum care să lămurească toate aceste aspecte urmează să fie discutat în ședința de Guvern de săptămâna viitoare.

La întâlnire au participat vicepremierul Marian Neacșu și ministrul Energiei, Bogdan Ivan. De asemenea, a fost prezent și Dan Plaveti, președintele directoratului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A..

Din partea sindicatelor au fost prezenți Dumitru Pîrvulescu, Cristian Rădaru, Ionescu Gelă și Constantin Mândrescu, lideri ai organizațiilor din domeniu.

Minerii au protestat în fața Guvernului

Întâlnirea vine într-un context tensionat pentru sectorul energetic, mai ales că tot astăzi, în fața Guvernului, a avut loc un protest al minerilor, nemulțumiți de problemele majore din sector. Principala nemulțumire a acestora vizează încălcarea contractelor de muncă la Complexul Energetic Oltenia.

Aceștia susțin că le sunt încălcate drepturile și acuză, de asemenea, probleme majore la Complexul Energetic Oltenia, unde nu ar fi fost acordate voucherele de vacanță și tichetele de masă. De altfel, sindicatele semnalează și lipsa protecției sociale pentru aproximativ 2.000 de salariați angajați pe perioadă determinată. La protest vor participa salariați de la C.E. Oltenia, de la Cernavodă, de la Hidroserv, Hidroelectrica, dar si de la Compania Națională a Uraniului şi Complexul Energetic Valea Jiului.

