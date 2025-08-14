Românii au început să primească primele facturi după eliminarea plafonării prețurilor la energie Astfel, unii consumatori au aflat că trebuie să plătească dublu față de lunile anterioare, pentru același consum.

Cele mai afectate sunt gospodăriile cu un consum lunar redus, de până în 100 kWh, unde creșterile se situează între 90% și 130%. Pentru gospodăriile mari, cu consum lunar peste 200 kWh, facturile au crescut între 20% și 90%.

De exemplu, un consum de 230 kWh, similar cu cel înregistrat în luna mai, a generat în iulie o factură de aproape 360 de lei, față de 173 de lei anterior. Iar această creșterea este cauzată de scumpirea kilowattului-oră, nu de un consum mai mare.

În acest context, alegerea unui furnizor potrivit poate reduce semnificativ costurile lunare, în contextul în care prețurile standard au crescut considerabil.

Prețul va fi stabilit în funcție de consum, dar se va taxa ținând cont de intervalele orare. Astfel, după eliminarea schemei de plafonare a prețurilor la energie, apar tarife dinamice la energie, care vor permite consumatorilor să folosească eficient energia electrică în funcție de oră.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat recent că furnizorii de energie electrică vor veni în perioada următoare cu tarife dinamice, astfel încât clienții să fie motivați să își ajusteze consumul.

Mai exact, tarifele dinamice la energie apar și în România, iar în anumite perioade de timp, curentul electric va fi chiar și de trei ori mai ieftin, iar prețurile vor varia în funcție de producție și consum.

Furnizorul va fi obligat să transmită în fiecare zi tarifele pentru ziua următoare, pentru ca românii să cunoască prețul la energie electrică, notează România TV.

„Ei vor ști că pot să consume energia între orele 11 și 18, când este cea mai ieftină, poate să fie chiar de 3 ori mai ieftină energia în acest interval orar, comparativ cu cea între ora 18-21”, a precizat ministrul Energiei.

În concluzie, românii trebuie să țină cont de intervalele orare de consum pentru că prețurile vor varia în funcție de oră și rata de consum.

Sursa foto – Caracter ilustrativ: Shutterstock