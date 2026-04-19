Au furat 60.000 de lei și au încercat să dispară. Doi cetățeni străini, prinși înainte să părăsească România. Unde i-au găsit polițiștii

Doi cetățeni străini au fost reținuți după ce au furat o borsetă cu zeci de mii de lei și valută dintr-un centru comercial din Sectorul 6. Suspecții au fost prinși pe autostrada A1, iar prejudiciul a fost recuperat în totalitate.

Furt într-un centru comercial din Sectorul 6

Polițiștii Secției 21 au intervenit în 18 aprilie 2026, după ce un bărbat a reclamat că i-a fost furată borseta cu bani și documente personale. Potrivit anchetatorilor, „în jurul orei 11.15, i-ar fi fost sustrasă o borsetă în care se aflau documente personale și diverse sume de bani, în timp ce se afla în incinta unui centru comercial din Sectorul 6”.

Din primele verificări, principalul suspect este un bărbat de 56 de ani, cetățean străin, care ar fi profitat de neatenția victimei. În borsetă se aflau „documente personale, carduri bancare, precum și sume importante de bani, respectiv 60.000 de lei, 3.800 de dolari și aproximativ 400 de euro”.

Cei doi au încercat să fugă din țară

Anchetatorii au stabilit că suspectul nu a acționat singur, ci ar fi fost ajutat de un alt bărbat, de 52 de ani, tot cetățean străin, care i-ar fi asigurat transportul.

„Având în vedere indiciile privind intenția persoanelor de a părăsi teritoriul României, au fost dispuse urgent măsuri de consemn la frontieră și de informare a tuturor structurilor teritoriale de poliție”, au transmis polițiștii.

Intervenție pe autostrada A1

Cei doi au fost depistați pe autostrada A1, la kilometrul 289, pe sensul către Deva, în urma unei acțiuni coordonate cu polițiștii de la Autostrada A1.

Din datele anchetei, pasagerul mașinii ar fi fost autorul furtului, acesta încercând ulterior să-și schimbe înfățișarea imediat după comiterea faptei.

„În urma controlului efectuat, asupra celor doi au fost identificate sume de bani în valută, iar în autoturism au fost descoperite bunuri de interes în cauză”, se arată în comunicat.

Borseta, găsită abandonată. Prejudiciul a fost recuperat integral

Borseta furată a fost descoperită într-o zonă cu vegetație din apropierea autostrăzii. Întreaga sumă de bani a fost recuperată și restituită victimei.

Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați în fața magistraților cu propuneri legale. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru furt și tăinuire.

