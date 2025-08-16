Au furat diamante, ceasuri de lux și aur de 2 milioane de dolari în doar 90 de secunde! Cum au dat lovitura hoții

Patru hoți mascați au intrat cu forța într-un magazin de bijuterii din Seattle și au furat diamante, ceasuri de lux și aur în valoare de aproximativ 2 milioane de dolari.

Tot jaful a durat doar 90 de secunde, potrivit ABC News.

Ceasuri Rolex și un colier cu smarald

Jaful spectaculos a avut loc joi, 14 august, în plină zi, la un magazin de bijuterii din West Seattle, unde patru persoane mascate au spart cu ciocanele ușa de sticlă blocată și au golit șase vitrine, potrivit Poliției.

Printre obiectele furate se aflau ceasuri Rolex în valoare de aproximativ 750.000 de dolari și un colier cu smarald evaluat la 125.000 de dolari.

În timpul jafului, unul dintre suspecți a amenințat angajații cu spray lacrimogen pentru urși și cu un pistol cu electroșocuri, însă nimeni nu a fost rănit.

„Suntem foarte zguduiți, ca echipă. Magazinul va rămâne închis o perioadă”, a declarat Josh Menashe, vicepreședintele firmei jefuite, care este o afacere de familie.

După incident, angajații au strâns cioburile și au început inventarierea completă a pagubelor.

Polițiștii au ajuns rapid la fața locului, însă suspecții reușiseră deja să fugă cu o mașină.

