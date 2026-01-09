Prima pagină » Actualitate » Unde mai poți găsi apartamente sub o sută de mii de euro în București. Ce face diferența între cartierele Capitalei

09 ian. 2026, 23:13, Actualitate
În 2026, în doar câteva zone din Capitală se mai ofereau apartamente cu două camere sub 100.000 de euro. Piața imobiliară arată tot mai clar o polarizare accentuată a prețurilor. În mare, diferența nu o face faima cartierului, ci accessul la mijloacele de transport. Metroul este cheia.

Creșterea anuală de aproximativ 18% a prețurilor pentru apartamentele cu două camere, comparativ cu decembrie 2024, a redus drastic numărul cartierelor accesibile din București. Dacă la finalul lui 2024 existau 11 zone în care prețul mediu se situa sub pragul psihologic de 100.000 de euro, la finalul lui 2025 au mai rămas doar trei.

Cartierele „sărace”

Potrivit datelor Anunțul.ro analizate de Economica.net, aceste cartiere sunt Berceni–Giurgiului, Colentina–Obor și Rahova–Sebastian. Cea mai accesibilă zonă rămâne Berceni–Giurgiului, unde proprietarii au cerut, în medie, aproximativ 86.000–94.000 de euro pentru un apartament cu două camere în decembrie 2025.

Colentina–Obor se apropie de plafon, cu un preț mediu de circa 95.500 de euro, în timp ce Rahova–Sebastian depășește ușor pragul, situându-se în jurul valorii de 101.000 de euro.

Zonele imediat peste acest prag

Majoritatea cartierelor considerate tradițional accesibile au trecut deja peste limita de 100.000 de euro. În zone precum Titan–Dristor, Pantelimon, Crângași–Giulești, Drumul Taberei–Ghencea sau Iancului–Mihai Bravu, prețurile medii cerute de proprietari se situează între 100.000 și 110.000 de euro.

Creșterile nu au fost uniforme. În unele cartiere, precum Ghencea, majorarea anuală a ajuns la aproximativ 25%, semn că cererea a rămas ridicată în ciuda scumpirilor.

În schimb, în Bucureștii Noi–Dămăroaia, ritmul de creștere a fost mai temperat, de aproximativ 5%, ceea ce a menținut zona într-o categorie de preț mediu.

Această tendință arată că accesibilitatea locuințelor cu două camere devine tot mai redusă, chiar și în cartierele de margine sau cele cu infrastructură mai veche.

Care sunt cele mai scumpe cartiere

La polul opus se află zonele premium sau semicentrale, unde prețurile au atins niveluri greu de imaginat în urmă cu câțiva ani. Cele mai scumpe apartamente cu două camere s-au regăsit în decembrie 2025 în cartiere precum 13 Septembrie, Aviației, Unirii și Grivița–Gara de Nord.

În zona Academiei Militare, apartamentele renovate din blocuri vechi pot ajunge la aproape 190.000 de euro, iar în apropierea hotelului JW Marriott se cer chiar și peste 230.000 de euro pentru locuințe similare. În Aviației, un apartament cu două camere dintr-un bloc construit în anii ’80 se vinde în jurul a 160.000 de euro.

Interesant este că există și excepții. În Aviației și Floreasca–Dorobanți, prețurile au scăzut față de decembrie 2024, cu 11%, respectiv 15%, semn că piața începe să se ajusteze punctual. Chiar și așa, apartamentele sub 100.000 de euro au devenit o raritate în București, limitând opțiunile pentru cumpărătorii cu bugete mai mici.

