Pensia incredibil de mică pe care o primește un bărbat care a muncit 40 de ani și a avut ultimul salariu de 7.000 de lei

09 ian. 2026, 22:18, Actualitate
Un român a trăit un adevărat șoc când a primit decizia de pensionare, după o carieră de peste 40 de ani și un salariu net de 7.000 de lei. Astfel, cu un stagiu total de cotizare de 42 de ani, 12 luni și 12 zile, dintre care aproape 38 de ani contribuind efectiv, pensia acordată este în jur de 3.300 de lei.

Prin urmare, deși bărbatul a lucrat și în grupa II-a de muncă, beneficiind astfel de reducerea vârstei de pensionare, pensia finală rămâne totuși una modestă.

Potrivit legislației în vigoare, pensia este calculată pe baza punctajului acumulat pe întreaga durată a carierei profesionale. Altfel spus, perioadele cu salarii mici, în special cele din anii 2000, când veniturile erau reduse, influențează negativ cuantumul pensiei.

Vârsta de pensionare a fost redusă din cauza celor șapte ani petrecuți în grupa II-a de muncă. Mai mult, bărbatul a acumulat un punctaj total ce depășește 41 de puncte, la care se adaugă încă 9 puncte de stabilitate, oferite persoanelor cu stagii îndelungate de cotizare. Luând în considerare aceste elemente și în conformitate cu legislația actuală, pensia acestuia se ridică la aproximativ 3.300 de lei.

Tatăl meu a primit zilele trecute decizia de pensionare și, sincer, nu înțelegem cum s-a ajuns la această sumă. A muncit o viață întreagă, peste 40 de ani, iar în ultimii ani a avut un salariu net de aproximativ 7.000 de lei. Când am văzut pensia, am crezut este o greșeală.

Este șocant afli salariul mare din ultimii ani nu contează aproape deloc. Tatăl meu a avut 7.000 de lei net, a contribuit corespunzător, dar sistemul ia în calcul toată viața de muncă, inclusiv anii în care salariile erau foarte mici”, a spus fiica pensionarului, scrie Cancan.

Ce este de reținut este pensia nu se bazează numai pe ultimele salarii, ci pe totalul contribuțiilor făcute de-a lungul anilor. Drept urmare, chiar și un salariu consistent în ultimii ani poate fi diluat” de salarii mici din perioadele anterioare.

