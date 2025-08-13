Prima pagină » Actualitate » A început reabilitarea liniei de tramvai pe Bulevardul Chișinău. Liniile 4 și 40 au fost suspendate

A început reabilitarea liniei de tramvai pe Bulevardul Chișinău. Liniile 4 și 40 au fost suspendate

Rene Pârșan
13 aug. 2025, 17:34, Actualitate
A început reabilitarea liniei de tramvai pe Bulevardul Chișinău. Liniile 4 și 40 au fost suspendate
Primăria Municipiului București a început lucrările de modernizare a liniei de tramvai de pe Bulevardul Chișinău, pe tronsonul cuprins între intersecția Delfinului și Strada Baia de Aramă. Proiectul vizează reabilitarea completă a 850 m de cale dublă de rulare, inclusiv racordarea la linia existentă de pe Bd. Basarabia. Lucrările vor dura un an.
Pe durata execuției, circulația tramvaielor va fi suspendată pe acest tronson, iar transportul public va fi asigurat prin autobuze care vor prelua fluxul de călători. Astfel, începând cu 11 august 2025, liniile 4 și 40 au fost suspendate, fiind înlocuite de linia 14 de tramvai și autobuzul navetă 640.
Lucrările presupun înlocuirea căii de rulare, modernizarea rețelei aeriene de contact și a iluminatului public, protejarea rețelelor edilitare, reabilitarea a două peroane și construirea unuia nou, precum și montarea de garduri de protecție. Lucrările au o valoare de 30 de milioane de lei (inclusiv TVA), cu termen de execuție estimat la 12 luni.
„Vorbim de înlocuirea șinelor vechi, care au peste 45 de ani, protejarea tuturor canalelor de dedesubt, montarea stâlpilor de iluminat și delimitarea clară a traseului tramvaiului față de traficul rutier. Acest tronson este deosebit de important pentru că reprezintă o completare strategică – când va fi finalizat, municipiul București va avea, în sfârșit, un inel median de tramvai, așa cum ne-am dorit, completând linia 41 pe partea estică.
Astfel, bucureștenii vor putea circula rapid, fără a mai tranzita centrul orașului. Delimitarea clară între tramvai și trafic va fi menținută, iar autobuzele vor circula permanent pentru a prelua călătorii în perioada lucrărilor. În privința finanțării, pentru a nu pune presiune pe bugetul local, ne dorim să o asigurăm prin Programul Regional București–Ilfov 2021–2027, Prioritatea 4 – Mobilitate urbană, prin care Bucureștiului i se alocă peste 385 de milioane de euro. Vom avea și o cofinanțare dintr-un credit BEI”, explică Primarul General interimar, Stelian Bujduveanu.
Cătălin Aflat, Directorul Direcției Investiții: „Lucrările se vor desfășura etapizat, cu intervenții coordonate asupra rețelelor de apă, canalizare, gaze și electricitate. Vom monitoriza zilnic progresul, astfel încât să ne încadrăm în cele 12 luni contractuale”.
Proiectul face parte dintr-un amplu program de modernizare a peste 50 km de tramvai, aducând infrastructura la standarde europene.

Citește și

ACTUALITATE Doliu în cinematografie. Actrița Sofia Seirli s-a înecat în Marea Egee
18:51
Doliu în cinematografie. Actrița Sofia Seirli s-a înecat în Marea Egee
ACTUALITATE La ce temperatură trebuie să îți setezi aerul condiționat pe timp de caniculă, fără a plăti mult la factura de energie electrică
18:26
La ce temperatură trebuie să îți setezi aerul condiționat pe timp de caniculă, fără a plăti mult la factura de energie electrică
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Numai 22-23% din ucraineni mai doresc o continuare a războiului.”
18:21
Ștefan Popescu: „Numai 22-23% din ucraineni mai doresc o continuare a războiului.”
ACTUALITATE Ce să nu folosești niciodată în casă pentru a omorî insecte. Dr. Radu Țincu avertizează: „Am avut pacienți care au murit după expunere”
18:04
Ce să nu folosești niciodată în casă pentru a omorî insecte. Dr. Radu Țincu avertizează: „Am avut pacienți care au murit după expunere”
VIDEO George Simion: Orice partid care candidează la Chișinău și nu este PAS este considerat de guvernare prorus sau că face jocurilor noastre
17:44
George Simion: Orice partid care candidează la Chișinău și nu este PAS este considerat de guvernare prorus sau că face jocurilor noastre
ACTUALITATE Mesajul unei asistente a devenit viral: „Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci de cadavre într-o tură, nu ar trebui să decideţi cât câştigă”
17:43
Mesajul unei asistente a devenit viral: „Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci de cadavre într-o tură, nu ar trebui să decideţi cât câştigă”
Mediafax
Rusia își menține poziția! Condițiile lui Putin pentru a pune capăt războiului
Digi24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Cancan.ro
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
De ce nu a semnat și România „declarația europeană” privind summitul din Alaska. „Este o victorie a lui Putin, fără doar și poate”
Mediafax
Vești importante pentru români! Nazare anunţă o taxă nouă pentru coletele de la Shein sau Temu
Click
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
În Portugalia, o femeie s-a dezechilibrat și a căzut peste soțul ei. Bărbatul a murit asfixiat
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Ce se întâmplă doctore
Mănânci asta o dată pe săptămână? Riscul să faci cancer crește cu 30%!
observatornews.ro
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că iubita lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
El este românul care a murit în incendiul devastator din Spania. Mircea era căsătorit și avea doi copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Evz.ro
Raportul Departamentului de Stat al SUA nu critică CCR. Cum s-a declanșat o nouă campanie de dezinformare
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase familiei sale, dar și Mihaelei Rădulescu, partenerei de viață?
RadioImpuls
Incident neplăcut pentru Jador. Ce a pățit artistul și ce le-a transmis fanilor:"Nu vreau să-mi fac nici mie probleme și nici oamenilor care au greșit"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Descopera.ro
Ce este Discul lui Sabu, misterioasa sculptură egipteană circulară