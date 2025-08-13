„Vorbim de înlocuirea șinelor vechi, care au peste 45 de ani, protejarea tuturor canalelor de dedesubt, montarea stâlpilor de iluminat și delimitarea clară a traseului tramvaiului față de traficul rutier. Acest tronson este deosebit de important pentru că reprezintă o completare strategică – când va fi finalizat, municipiul București va avea, în sfârșit, un inel median de tramvai, așa cum ne-am dorit, completând linia 41 pe partea estică.

Astfel, bucureștenii vor putea circula rapid, fără a mai tranzita centrul orașului. Delimitarea clară între tramvai și trafic va fi menținută, iar autobuzele vor circula permanent pentru a prelua călătorii în perioada lucrărilor. În privința finanțării, pentru a nu pune presiune pe bugetul local, ne dorim să o asigurăm prin Programul Regional București–Ilfov 2021–2027, Prioritatea 4 – Mobilitate urbană, prin care Bucureștiului i se alocă peste 385 de milioane de euro. Vom avea și o cofinanțare dintr-un credit BEI”, explică Primarul General interimar, Stelian Bujduveanu.