Pe durata execuției, circulația tramvaielor va fi suspendată pe acest tronson, iar transportul public va fi asigurat prin autobuze care vor prelua fluxul de călători. Astfel, începând cu 11 august 2025, liniile 4 și 40 au fost suspendate, fiind înlocuite de linia 14 de tramvai și autobuzul navetă 640.
„Vorbim de înlocuirea șinelor vechi, care au peste 45 de ani, protejarea tuturor canalelor de dedesubt, montarea stâlpilor de iluminat și delimitarea clară a traseului tramvaiului față de traficul rutier. Acest tronson este deosebit de important pentru că reprezintă o completare strategică – când va fi finalizat, municipiul București va avea, în sfârșit, un inel median de tramvai, așa cum ne-am dorit, completând linia 41 pe partea estică.Astfel, bucureștenii vor putea circula rapid, fără a mai tranzita centrul orașului. Delimitarea clară între tramvai și trafic va fi menținută, iar autobuzele vor circula permanent pentru a prelua călătorii în perioada lucrărilor. În privința finanțării, pentru a nu pune presiune pe bugetul local, ne dorim să o asigurăm prin Programul Regional București–Ilfov 2021–2027, Prioritatea 4 – Mobilitate urbană, prin care Bucureștiului i se alocă peste 385 de milioane de euro. Vom avea și o cofinanțare dintr-un credit BEI”, explică Primarul General interimar, Stelian Bujduveanu.