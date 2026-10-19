Au început audierile miniștrilor propuși de Luca Niculescu. Florin Barbu, propus pentru Agricultură, primul în fața comisiilor parlamentare

Miniștrii propuși să facă parte din Guvernul condus de Luca Niculescu intră, luni, 19 octombrie, în fața comisiilor parlamentare pentru audieri. Cabinetul format din reprezentanți PSD și independenți trebuie să treacă de această etapă înaintea votului de învestitură, programat marți, în plenul reunit al Parlamentului.

UPDATE, 12:00 – Au început audierile miniștrilor propuși de Luca Niculescu

Primul audiat este propunerea PSD pentru ministerul Agriculturii, Florin Barbu.

„Am rugămintea sa ne unim cu toții (…) pentru a deblocat situația fermierilor români (…) care a luat-o într-o directie greșită. Este o perioadă dificilă și următoarele programe pentru fermieri sunt: deblocarea ajutoarelor de stat pentru fermierii români, trebuie să deblocăm creditarea din România, să acordăm în cel mai scurt timp credite fermierilor cu dobândă de 1,95%”, a spus Barbu.

UPDATE, 10:50 – Siegfried Mureșan, fost premier desemnat: În condiții normale, Guvernul Luca Niculescu nu merită votat

Fostul premier desemnat din partea PNL-USR-UDMR, Siegfried Mureșan, a transmis, pe Facebook, că acest guvern nu ar merita votat în condiții normale.

„În condiții normale, acest guvern nu ar merita votat, însă suntem conștienți că, pentru a rezolva urgențele care s-au acumulat de la declanșarea crizei generate de moțiunea de cenzură PSD-AUR, țara are nevoie de un guvern”, precizează Mureșan.

„Să vină cu rectificarea bugetară, să propună bugetul pentru 2027 și să nu crească deficitul”, spune al treilea premier desemnat de Nicușor Dan în mesajul său dinaintea începerii audierilor miniștrilor propuși.

UPDATE, 10:30 – Ședință de grup la UDMR

Deputatul UDMR Csoma Botond, purtătorul de cuvânt al uniunii, a declarat pentru Gândul că UDMR va semna „100%” acordul de susținere cu premierul desemnat Luca Niculescu.

Potrivit acestuia, parlamentarii UDMR se reunesc luni, de la ora 11:00, într-o ședință de grup, așa cum a fost anunțat încă de duminică seara.

Știrea inițială:

Audierile miniștrilor sunt programate pe parcursul a două zile, luni și marți, urmând ca votul final să fie dat în după-amiaza zilei de 20 octombrie. Premierul desemnat a depus la Parlament, pe 15 octombrie, atât lista membrilor Cabinetului, cât și programul de guvernare.

Două zile de audieri pentru miniștrii lui Luca Niculescu

Potrivit calendarului stabilit de Parlament, audierile vor începe luni, 19 octombrie, la ora 12:00, și se vor desfășura până la ora 20:30. Procedura va continua marți, 20 octombrie, între orele 9:00 și 12:00.

Fiecare ministru propus va trebui să răspundă întrebărilor parlamentarilor din comisiile de specialitate, care vor analiza pregătirea candidaților și prioritățile acestora pentru ministerele pe care ar urma să le conducă. La final, comisiile vor emite avize consultative. Un eventual aviz negativ nu împiedică automat candidatul să facă parte din Guvern, decizia finală aparținând plenului reunit al Parlamentului.

Marți, de la ora 14:00, premierul desemnat Luca Niculescu va prezenta programul de guvernare și componența Cabinetului în fața deputaților și senatorilor.

Vor urma dezbaterile parlamentare și votul de învestitură, care se va desfășura secret, cu bile.

Cine sunt cei 19 membri ai Guvernului Luca Niculescu

Pentru a ajunge la Palatul Victoria, noul Executiv are nevoie de cel puțin 233 de voturi. Cabinetul propus de Luca Niculescu este format din 19 membri, dintre care 11 sunt susținuți de PSD, iar opt sunt independenți, inclusiv premierul desemnat.

Lista completă:

* Prim-ministru: Luca-Alexandru Niculescu (independent)

* Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne: Marian Neacșu (PSD)

* Transporturi și Infrastructură: Ștefan-Ovidiu Popa (PSD)

* Finanțe: Alexandru Nazare (independent)

* Afaceri Externe: Sebastian-Dănuț Neculăescu (independent)

* Justiție: Radu Marinescu (PSD)

* Apărare Națională: Ștefan-Radu Oprea (PSD)

* Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism: Daniel-Cătălin Zamfir (PSD)

* Ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială: Costinel-Bogdan Dumitru (independent)

* Energie: Dumitru Chisăliță (independent)

* Agricultură și Dezvoltare Rurală: Florin-Ionuț Barbu (PSD)

* Mediu, Ape și Păduri: Natalia-Elena Intotero (PSD)

* Dezvoltare, Lucrări Publice și Administrație: Marcel-Alexandru Stoica (PSD)

* Investiții și Proiecte Europene: Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD)

* Muncă, Familie, Tineret și Solidaritate Socială: Petre-Florin Manole (PSD)

* Sănătate: Alexandru-Florin Rogobete (PSD)

* Educație și Cercetare: Valentin-Sorin Costreie (independent)

* Ministru delegat pentru Învățământ Preuniversitar: Sorin-Gabriel Ionescu (PSD)

* Cultură: Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan (independent).

PNL și UDMR au anunțat că sunt dispuse să voteze învestirea fără să intre la guvernare, iar USR a anunțat că va vota împotrivă.