24 sept. 2025, 16:41, Actualitate
Au înfrânt: Ilie Bolojan anunță triumfalist că a convenit cu UE un deficit bugetar de 8,4% din PIB. Limita europeană este de 3%

Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat, miercuri, în cadrul nei conferințe de presă, că în baza discuțiilor avute între echipele tehnice ale Ministerului de Finanțe și cele ale Comisiei Europene s-a convenit un deficit cu care România să închidă anul acesta de 8,4% din PIB.

Deficitul cu care România va închide anul acesta de 8,4% din PIB, potrivit premierului.

„Asta înseamnă un deficit de aproximativ 159 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproape 32 de miliarde de euro. Asta înseamnă că efectele scontate ale pachetelor care au fost adoptate să fie anul acesta de aproximativ 0,6-0,7% din PIB. Asta pentru că anul acesta efectele sunt doar pe ultimele 3-4 luni de zile și deci prin anualizare se diminuează foarte mult. Iar anul viitor efectele măsurilor ar fi de peste 2,5% din PIB, ceea ce ar însemna că dacă anul acesta respectăm această țintă de deficit, anul viitor am putea să ne apropiem de o țintă de peste 6%, puțin peste 6% din PIB și în felul acesta să intrăm într-o traiectorie normală în care cheltuielile primare să scadă în mod constant”, a spus Bolojan, citat de Mediafax.

Anul acesta ținta este să nu depășească o valoare de 2,8%, potrivit premierului.

Ilie Bolojan: „Nu putem să considerăm că această înțelegere este un fapt împlinit”

Potrivit acestuia, principala influență acestei rectificări de buget și acestui deficit de 8,4% este creșterea costului legată de dobândi.

„Inițial s-a estimat un cost de puțin peste 40 de miliarde de lei. La o evaluare din această toamnă, costul va depăși 50 de miliarde. Deci acesta, să spunem, este principala influență legată de componenta de deficit. Ceea ce este important este că echipa comisiei au înțeles măsurile care au fost luate de către România și importanța acestora, dar și situația dificilă bugetară în care ne găsim. Nu putem să considerăm că această înțelegere este un fapt împlinit, decât în condițiile în care vom respecta disciplina bugetară atât anul acesta cât și anul viitor, vom continua cu seriozitate reformele care trebuie să aibă în vedere scăderea cheltuielilor și un stat mai eficient și de asemenea să menținem o stabilitate politică”, a mai spus Bolojan.

