Cum se faci nod la cravată, în doar 5 secunde, folosindu-te de antebraț. Trucul pe care puțini români îl știu

Majoritatea bărbaților nu sunt în stare să-și facă singuri nodul la cravată. De altfel, nici nu trebuie, acest lucru intră în atributele soției sau partenerei. E treabă de femeie, totuși. Altfel, nu este nimic mai amuzant decât să vezi un bărbat disperat încercând să se spânzure cu o panglică de mătase în fața oglinzii.

Oricum ai face, oricât te-au strâmba și contorsiona tot nod marinăresc iese. Și totuși…există și soluții mai puțin periculoase.

Pentru nu a-ți pune în pericol nici viața, nici sănătatea mintală, nodul de cravată se poate face și fără să-ți folosești gâtul. Folosind doar antebrațul, teribila operațiune se poate face în doar cinci secunde folosindu-te doar de antebraț. Vă puteți antrena după modelul de mai jos.

SURSA FOTO facebook @ J.Mossis