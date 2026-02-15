Prima pagină » Actualitate » Cum se faci nod la cravată, în doar 5 secunde, folosindu-te de antebraț. Trucul pe care puțini români îl știu

Cum se faci nod la cravată, în doar 5 secunde, folosindu-te de antebraț. Trucul pe care puțini români îl știu

15 feb. 2026, 16:23, Actualitate
Cum se faci nod la cravată, în doar 5 secunde, folosindu-te de antebraț. Trucul pe care puțini români îl știu

Majoritatea bărbaților nu sunt în stare să-și facă singuri nodul la cravată. De altfel, nici nu trebuie, acest lucru intră în atributele soției sau partenerei. E treabă de femeie, totuși. Altfel, nu este nimic mai amuzant decât să vezi un bărbat disperat încercând să se spânzure cu o panglică de mătase în fața oglinzii. 

Oricum ai face, oricât te-au strâmba și contorsiona tot nod marinăresc iese. Și totuși…există și soluții mai puțin periculoase.

Pentru nu a-ți pune în pericol nici viața, nici sănătatea mintală, nodul de cravată se poate face și fără să-ți folosești gâtul. Folosind doar antebrațul, teribila operațiune se poate face în doar cinci secunde folosindu-te doar de antebraț. Vă puteți antrena după modelul de mai jos.

SURSA FOTO facebook @ J.Mossis

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Doi preoți egipteni au ajuns la tomograf după mai bine de 2000 de ani. Ce comori pentru știință ascundeau mumiile
17:58
Doi preoți egipteni au ajuns la tomograf după mai bine de 2000 de ani. Ce comori pentru știință ascundeau mumiile
TURISM Ce destinație fascinantă de vacanță ți se potrivește în funcție de zodie
17:24
Ce destinație fascinantă de vacanță ți se potrivește în funcție de zodie
INEDIT Orașul cel mai urât din lume care atrage turiștii ca un magnet. În ce constă farmecul său
16:54
Orașul cel mai urât din lume care atrage turiștii ca un magnet. În ce constă farmecul său
HOROSCOP Zodia care primește o veste care îi va schimba complet viața, potrivit celebrului Mihai Voropchievici
16:34
Zodia care primește o veste care îi va schimba complet viața, potrivit celebrului Mihai Voropchievici
CONTROVERSĂ „Mașina morții”, în care o femeie a ars de vie, se vinde pe zeci de site-uri din România. Una dintre societățile care comercializează „cutia” pe 4 roți a raportat afaceri de 7 milioane de euro. Cine sunt turcii de la Arora, producătorii „jucăriei” care ia foc
16:04
„Mașina morții”, în care o femeie a ars de vie, se vinde pe zeci de site-uri din România. Una dintre societățile care comercializează „cutia” pe 4 roți a raportat afaceri de 7 milioane de euro. Cine sunt turcii de la Arora, producătorii „jucăriei” care ia foc
ACTUALITATE Alcool, manele și dedicații consistente la un bal de liceeni. Concluziile psihologului Mihai Copăceanu
15:52
Alcool, manele și dedicații consistente la un bal de liceeni. Concluziile psihologului Mihai Copăceanu
Mediafax
Un român a încercat să răpească un copil într-un magazin din Italia. El a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul
Digi24
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
Cancan.ro
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Adevarul
Un român a smuls clanța ușii și i-a încuiat pe nemți în vestiar, chiar înainte de finala de la sanie. Degeaba, germanii tot au luat aurul
Mediafax
O cunoscută companie revine în România și anunță că extinde serviciile de livrare în Europa. Care sunt celelalte țări
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Descopera.ro
Cercetătorii au surprins pentru prima dată cum se târăsc micile marsupiale spre marsupiul mamei lor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
90% dintre pierderile de vedere pot fi prevenite. Ce depinde de noi și ce ține de vârstă?
INEDIT Orașul de basm care se află la granița a trei țări și se află la doar 40 de minute de zbor de România
17:49
Orașul de basm care se află la granița a trei țări și se află la doar 40 de minute de zbor de România
MILITAR Karol Nawrocki vrea o Polonie nucleară: „Sunt un susținător al aderării la un proiect nuclear. Atitudinea Rusiei față de Polonia este una agresivă”
17:47
Karol Nawrocki vrea o Polonie nucleară: „Sunt un susținător al aderării la un proiect nuclear. Atitudinea Rusiei față de Polonia este una agresivă”
INEDIT Primul motan al Marii Britanii a împlinit 15 ani. Larry este cea mai importantă pisică politică
17:32
Primul motan al Marii Britanii a împlinit 15 ani. Larry este cea mai importantă pisică politică
COMENTARIU Oana Țoiu comentează participarea lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace al lui Trump: „Mai multe țări europene iau în considerare asta, dar nu fac anunțul în locul lor”
17:18
Oana Țoiu comentează participarea lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace al lui Trump: „Mai multe țări europene iau în considerare asta, dar nu fac anunțul în locul lor”
RELIGIE Lăsatul secului de carne. Ce alimente sunt complet interzise în Postul Paștelui
16:56
Lăsatul secului de carne. Ce alimente sunt complet interzise în Postul Paștelui
REACȚIE Victor Ponta comentează anunțul lui Nicușor Dan despre participarea la Consiliul de Pace al lui Trump: „Secta USR-istă și gașca de propagandă o să amuțească”
16:52
Victor Ponta comentează anunțul lui Nicușor Dan despre participarea la Consiliul de Pace al lui Trump: „Secta USR-istă și gașca de propagandă o să amuțească”

Cele mai noi

Trimite acest link pe