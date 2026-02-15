Arora S2, mașina electrică în care vineri o femeie a murit arsă de vie în București este vândută în continuare pe zeci de site-uri din țara noastră. Este vorba de platforme de comerț intermediar, dar și de vânzători direcți. În ceea ce privește producătorul vehiculului care a luat foc, acesta este pe locul 2 în Turcia în ceea ce privește vânzările de motociclete, dar se remarcă spectaculos și pe segmentul de cvadricicluri, cum este și mașinuța electrică implicată în tragedia de vineri. Prețul mediu al „jucăriei” mortale este de 7 mii de euro pe site-urile din România.

„Jucăria” mortală Arora S2, produsă de turcii de la Arora, în care o femeie a murit arsă de vie, vineri, în Sectorul 6 din Capitală, a invadat țara noastră.

Mașina electrică (cvadriciclu) se vindea duminică pe zeci de site-uri, precum Agropro, Motor-bike, Artemis, Bimax, etc..

Ce firme vând Arora S2 în România

Două dintre principalele firme care se ocupă de comercializarea acestor vehicule, pe mai multe site-uri, sunt Eurodinamic și Artemis.

Eurodinamic, din Dolj, are 46 de salariați, iar în 2024 a declarat afaceri de peste 35 de milioane de lei (aproape 7 milioane de euro), potrivit datelor publice de pe site-ul Ministerului de Finanțe.

În ceea ce privește Artemis SRL, cu sediul în Alba Iulia, societatea a raportat în 2024 o cifră de afaceri de peste 3,6 milioane de lei.

Turcii de la Arora, top pe vânzări de motociclete

Producătorul Arora S2, compania turcească Arora, înființată la Adana în 1991, rupe vânzările de motociclete în Turcia, fiind pe locul 2, iar în ultimii ani s-a remarcat spectaculos pe segmentul producției și vânzării de vehicule precum cel care a ars vineri în București.

În ultima perioadă, Arora s-a întins ca o „caracatiță” în Europa, precum și în țara noastră, turcii având peste 350 de dealeri parteneri.

„Cutia” electrică are o autonomie de 100 de km

Revenind la „cutia” electrică pe patru roți care a ars vineri, aceasta prinde o viteză maximă de 25 de kilometri pe oră, are o autonomie de 100 de kilometri, iar pentru conducerea ei nu este nevoie de permis.

O femeie a murit carbonizată într-o mașină electrică după un incendiu care a cuprins trei autoturisme pe o stradă din Sectorul 6.

Femeie lipsită de șansă, moarte cumplită

Mașina electrică s-a aprins în mers, iar șoferul a oprit lipit de alte două vehicule. Bărbatul de la volan a apucat să coboare din mașină, însă, femeia care se afla în spate nu a reușit să iasă, pentru că scaunul din față nu a fost tras la timp. Practic, femeia a fost lipsită de șansă.

„Astăzi, 13 februarie 2026, în jurul orei 13:00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 20 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la izbucnirea unui incendiu la un autovehicul, la o adresă din Sectorul 6. La fața locului au intervenit de urgență echipaje de pompieri, echipaje de prim-ajutor, precum și polițiști din cadrul subunității competente, care au demarat imediat activitățile specifice.

De asemenea, în zonă sunt prezente echipaje ale Brigăzii Rutiere, pentru asigurarea măsurilor de siguranță și pentru fluidizarea traficului. Din primele verificări a reieșit faptul că incendiul ar fi izbucnit la un autoturism, flăcările extinzându-se ulterior la alte autovehicule aflate în proximitate.

În interiorul autoturismului de la care a pornit incendiul a fost identificată o femeie. Din păcate, în ciuda eforturilor de salvare, a fost declarat decesul acesteia. Totodată, o altă persoană, aflată în același autoturism, a reușit să se autoevacueze și este evaluată medical la fața locului, beneficiind de îngrijiri de specialitate.

Cercetările sunt în desfășurare, sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii incidentului”, a transmis vineri Poliția Capitalei.

