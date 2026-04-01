Au intrat banii pe cardurile de alimente, ultima tranșă. Ce sume au primit românii nevoiași

Potrivit Ziarul de Iași, s-au alimentat și ultimele carduri cu sprijinul pentru alimente și mese calde. Programul guvernamental de ajutor pentru persoanele nevoiașe se închide definitiv. Nu mai sunt fonduri pentru continuarea sprijinului, susțin surse de la Palatul Victoria.

Așadar, vestea bună este că ultimele carduri aferente tranșelor 1 și 2 din 2025 au fost alimentate. Dar programul derulat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) se oprește aici.

Peste 1 milion de carduri încărcate

Potrivit sursei citate, pentru tranșa 1 din 2025 au fost alimentate cardurile a 1.101.949 de beneficiari, cu o sumă totală de 137.743.625 lei, iar pentru tranșa 2 au fost încărcate cardurile a 1.101.891 de beneficiari, cu 137.736.375 lei. În total, MIPE a virat peste 275 milioane de lei.

La nivelul județului Iași, aproape 32.000 de persoane au beneficiat de acest sprijin.

Citește aici mai multe despre acest subiect.