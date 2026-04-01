Fenomen la nivel național. Ce riști dacă suni la poliție degeaba. Amendă de mii de lei

Există situații în care cetățenii sunt amendați, dacă sună degeaba la poliție. Acest aspect este stipulat și în OUG 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă. De data aceasta, în schimb, a apărut în spațiul public un caz al unei femei din Crețești, județul Vaslui, care a primit o amendă de 2.000 de lei. Inițial, femeia reclamase că un nepot ar fi agresat-o și i-ar fi dărâmat un gard.

Cazul a ajuns în atenția presei locale. Femeia, Maghita Pară, în vârstă de 63 de ani, a apelat la numărul de urgență 112 cu scopul de a reclama o divergență avută cu o rudă din vecini. Dar a ajuns, în cele din urmă, să fie amendată cu 2.000 de lei de polițiști. Oamenii legii au considerat că sesizarea ar fi fost nefondată, scrie Vremeanoua.ro.

Ea a relatat polițiștilor că un nepot de-ai săi ar fi dărâmat gardul și ar fi avut intenția de a o agresa în data de 6 martie 2026. Oamenii legii au susțin, însă, faptul că poliția ar fi fost alertată degeaba, după ce au făcut verificări, dispunând aplicarea unei sancțiuni.

„OUG 34/2008 prevede ca cei care alertează fără un motiv întemeiat autoritățile, care se pun în mișcare în urma acestui apel fals, să primească amendă între 2000 și 4000 lei”, au explicat oamenii legii.

Pe de altă parte, femeia de 63 de ani nu își explică acestă situație. Ea a considerat că a avut un motiv real să apeleze numărul de urgență. Apoi, a luat în considerare un alt scenariu similar.

„Acum eu întreb: dacă mi se mai întâmplă ceva, dacă mă agresează vecinii sau rudele, eu mai pot să sun la 112? Sau să nu mai sun, că mi se dă amendă?”, întreabă femeia.

„Am fost întrebată dacă am probleme psihice”

A fost consemnat un proces-verbal de amendare a femeii din Crețești. Oamenii legii constataseră că neînțelegerile dintre cele două familii sunt vechi și cunoscute comunității din care fac parte. Pe de altă parte, nu s-a confirmat scandalul avut cu nepot și nici bunul deteriorat. Femeia a menționat faptul că se va adresa Judecătoriei, cu scopul de a contesta amenda.

„Eu nu mai înțeleg. Eu am fost cea care am sunat și am chemat Poliția, pentru că nepotul meu a tras de gard și mi-a rupt gardul și mi-a vorbit cu niște cuvinte foarte urâte, dar Poliția tot pe mine mă amendează? Nu înțeleg de ce. Am fost întrebată dacă am probleme psihice, dar eu nu am nicio problemă psihică.

Eu mă duc în instanță. Trebuie să facă cineva dreptate și pentru mine. Gardul mi l-a rupt acest nepot, dar eu am tras scândurile un pic așa, să nu stea rupt”, spune femeia.

