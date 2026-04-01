Iranul trasează o linie roșie în privința Strâmtorii Ormuz. Ce spune Teheranul despre controlul uneia dintre cele mai importante rute comerciale

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat că doar două state pot decide viitorul tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz. Potrivit acestuia, acesta trebuie deținut doar de statele riverane: Iran și Oman, a spus Araghchi într-un interviu pentru Al Jazeera.

Șeful politicii externe a Iranului a precizat într-un interviu publicat miercuri că apele strâmtorii Ormuz se află sub controlul Iranului și al Omanului, iar după încheierea conflictului actual cu Statele Unite, doar aceste două țări pot decide viitorul și regimul de tranzit prin aceste ape.

De asemenea, Araghchi a precizat că strâmtoarea este închisă doar pentru „dușmanii” Teheranului, dar tranzitul pentru țările prietene este permis. Acesta a precizat că Teheranul nu poate permite inamicilor să îi folosească apele teritoriale pentru comerț într-o perioadă de război.

„Această strâmtoare este închisă doar pentru navele celor care sunt în război cu noi. Acest lucru este normal în timpul războiului – nu putem permite dușmanilor noștri să ne folosească apele teritoriale pentru comerț”, a precizat Araghchi.

Ministrul iranian de externe a confirmat contactul cu reprezentantul lui Donald Trump pentru zona Orientului, Steve Witkoff. Araghchi a minimizat discuțiile despre negocieri într-un interviu exclusiv acordat marți publicației Al Jazeera. „Am vorbit cu Witkoff, dar nu am negociat”. „Primesc mesaje direct de la Witkoff, ca și înainte, și asta nu înseamnă că suntem în negocieri”, a spus Araghchi.

„Nu avem nicio încredere că negocierile cu SUA vor da vreun rezultat. Nivelul de încredere este la zero”, a spus Araghchi, adăugând: „Nu vedem onestitate”.

În discuțiile de pace, Pakistanul a facilitat contactele dintre Teheran și Washington în ultimele zile. Cu toate acestea, nivelul de încredere între cele două țări este aproape de zero, după cum a afirmat șeful politicii externe iraniene. Araghchi a explicat că nu au avut niciodată o „experiență bună” în negocierile cu SUA. În primă fază, Washingtonul s-a retras din acordul nuclear încheiat în epoca lui Barack Obama, în timpul primului mandat al lui Donald Trump. Mai apoi, Statele Unite au atacat Iranul în două rânduri în timpul negocierilor.

