Iranul trasează o linie roșie în privința Strâmtorii Ormuz. Ce spune Teheranul despre controlul uneia dintre cele mai importante rute comerciale

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat că doar două state pot decide viitorul tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz. Potrivit acestuia, acesta trebuie deținut doar de statele riverane: Iran și Oman, a spus Araghchi într-un interviu pentru Al Jazeera.

Șeful politicii externe a Iranului a precizat într-un interviu publicat miercuri că apele strâmtorii Ormuz se află sub controlul Iranului și al Omanului, iar după încheierea conflictului actual cu Statele Unite, doar aceste două țări pot decide viitorul și regimul de tranzit prin aceste ape.

De asemenea, Araghchi a precizat că strâmtoarea este închisă doar pentru „dușmanii” Teheranului, dar tranzitul pentru țările prietene este permis. Acesta a precizat că Teheranul nu poate permite inamicilor să îi folosească apele teritoriale pentru comerț într-o perioadă de război.

„Această strâmtoare este închisă doar pentru navele celor care sunt în război cu noi. Acest lucru este normal în timpul războiului – nu putem permite dușmanilor noștri să ne folosească apele teritoriale pentru comerț”, a precizat Araghchi.

Când vom avea pace în Orientul Mijlociu?

Ministrul iranian de externe a confirmat contactul cu reprezentantul lui Donald Trump pentru zona Orientului, Steve Witkoff. Araghchi a minimizat discuțiile despre negocieri într-un interviu exclusiv acordat marți publicației Al Jazeera. „Am vorbit cu Witkoff, dar nu am negociat”. „Primesc mesaje direct de la Witkoff, ca și înainte, și asta nu înseamnă că suntem în negocieri”, a spus Araghchi.

„Nu avem nicio încredere că negocierile cu SUA vor da vreun rezultat. Nivelul de încredere este la zero”, a spus Araghchi, adăugând: „Nu vedem onestitate”.

În discuțiile de pace, Pakistanul a facilitat contactele dintre Teheran și Washington în ultimele zile. Cu toate acestea, nivelul de încredere între cele două țări este aproape de zero, după cum a afirmat șeful politicii externe iraniene. Araghchi a explicat că nu au avut niciodată o „experiență bună” în negocierile cu SUA. În primă fază, Washingtonul s-a retras din acordul nuclear încheiat în epoca lui Barack Obama, în timpul primului mandat al lui Donald Trump. Mai apoi, Statele Unite au atacat Iranul în două rânduri în timpul negocierilor.

Trump amenință că ține Strâmtoarea Ormuz închisă chiar și după terminarea războiului

Tensiuni majore între Paris și Tel Aviv: Israelul suspendă toate achizițiile de armament din Franța

„Criza invizibilă” din Strâmtoarea Ormuz. Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu producția de cipuri de ultimă generație

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
NEWS ALERT Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia
19:16
Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia
RĂZBOIUL ÎN DIRECT Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului” pentru SUA
18:15
Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului” pentru SUA
FLASH NEWS După Erdogan, Zelenski merge în vizită în Siria. Ce a discutat cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa
17:58
După Erdogan, Zelenski merge în vizită în Siria. Ce a discutat cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
MILITAR Cum s-ar putea reintroduce serviciului militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
05:00
Cum s-ar putea reintroduce serviciului militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
VIDEO Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea

Cele mai noi

Trimite acest link pe