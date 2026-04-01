Pentagonul poartă negocieri secrete cu Danemarca pentru a avea acces în trei zone din Groenlanda. În ciuda războiului costisitor și nepopular din Iran, Donald Trump încă își dorește să obțină insula arctică după succesul acțiunilor militare din Venezuela.

Armata americană a intensificat eforturile pentru a securiza accesul la Groenlanda, un semnal ce arată că interesul lui Trump pentru insula arctică nu a scăzut.

Trump încă insistă să ia Groenlanda

SUA negociază cu Danemarca pentru a avea acces la trei baze din Groenlanda, inclusiv la două baze abandonate de SUA.

Dacă SUA obțin acces la Groenlanda, 2026 ar putea fi anul primei expansiuni a Statelor Unite după 7 decenii, susține un general de la Pentagon, Gregory M. Guillot.

Ce cred groenlandezii

Șef al Comandamentului Nordic al SUA, acesta le-a spus legiuitorilor din Congres că armata a luat la cunoștință să aibă acces crescut la zone vitale din Groenlanda din cauza creșterii amenințărilor la adresa SUA.

Potrivit New York Times, mai mulți groenlandezi nu sunt de acord cu ideea ca insula să devină teritoriu al SUA. Potrivit mai multor sondaje anterioare, groenlandezilor le surâde ideea ca insula arctică să-și capete independența față de Danemarca. Dar refuză să ajungă sub control Americii.

Autorul recomandă: Trump încă vrea Groenlanda după războiul costisitor din Iran. Pentagonul poartă negocieri secrete cu Danemarca. Ce cred groenlandezii