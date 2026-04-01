România a pierdut procesul cu Pfizer și este obligată să plătească integral contractul de 600.000.000 euro. Țara noastră trebuie să preia cele peste 28 de milioane de doze

România a pierdut procesul cu Pfizer, transmite Observator. Țara va trebui să plătească toate dozele contractate. Valoarea achiziției este de 600 de milioane de euro.

România pierde astfel procesul cu Pfizer, după ce a încetat să mai accepte livările de doze de vaccin. Alături de țara noastră, Polonia a pierdut de asemenea procesul.

„Declară cererea societăților Pfizer Inc., BioNTech Manufacturing și Pfizer Romania admisibilă și întemeiată în măsura precizată mai jos;

Obligă România la plata sumei de 3.031.128.036,97 RON TVAC către Pfizer Romania, la care se adaugă dobânzi la rata legală începând cu data de 8 decembrie 2023;

Ordonă capitalizarea dobânzilor acumulate până la data de 19 iunie 2025;

Declară că dobânzile scadente după 19 iunie 2025 vor fi calculate ținând seama de respectiva capitalizare până la sfârșitul următoarei capitalizări posibile”, se arată în documentele de la Tribunalul de la Bruxelles.

România va trebui să preia peste 28 de milioane de doze de vaccin de la Pfizer, conform ordonanței Tribunalului Bruxelles.

„Obligă România să preia cele 28.940.613 de doze rămase, plătite în prealabil, într-un termen de trei ani de la pronunțarea hotărârii care urmează să fie pronunțată, în proporție de o treime din aceste doze în primul an, o treime în al doilea an și o treime în al treilea an;

Obligă România să plătească cheltuielile de judecată stabilite în favoarea celor trei părți reclamante, în total de 27.073,02 € (adică citație: 4.573,02 € + IP 22.500 €)”, mai scrie în documentul citat.

Cronologia achiziției de vaccinuri

România a achiziționat în comun cu toate statele membre europene un anumit număr de vaccinuri în 2021. Sub conducerea lui Vlad Voiculescu, țara a încehiat un contract pentru 39 de milioane de doze, însă, la momentul respectiv, sumele care au fost plătite erau secrete.

Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a anunțat public că România a cerut Comisiei Europene reducerea substanțială a livrărilor pentru 2022 și 2023, motivând că țara avea deja peste 8 milioane de doze pe stoc, multe aproape inutilizabile și greu de donat sau vândut.

Pfizer deschide litigiul contra României

Pfizer BioNTech și Pfizer România au pornit acțiunea în Belgia; Ministerul Sănătății a primit citația la începutul lui ianuarie 2024. Cererea viza plata pentru 28.940.613 doze neacceptate, în cuantum de aproximativ 564,3 milioane euro, plus cheltuieli și penalități.

Acum, Tribunalul de la Bruxelles a dat câștig de cauză Pfizer și România ar trebui să plătească contravaloarea unor doze de vaccin, să accepte suplimentar peste 28 de milioane de doze și să plătească de asemenea dobânzi și cheltuieli de judecată.

Decizia instanței este executorie, dar nu definitivă.

