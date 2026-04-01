Premierul Japoniei l-a primit pe Macron în Tokyo. Gestul emblematic din desene animate pe care l-au făcut cei doi a surprins publicul

Sanae Takaichi l-a primit, miercuri, pe președintele francez Emmanuel Macron la Palatul Akasaka din Tokyo. Premierul japonez i-a organizat o ceremonie fastuoasă de bun venit liderului de la Elysee.

Macron a fost însoțit de soția sa, Brigitte, care a participat și ea la ceremonia organizată de Sanae Takaichi, înainte de a-și lăsa soțul să inspecteze trupele. Pentru acest angajament, Prima Doamnă purta o rochie bej, completată de un palton din lână asortat. Ținuta era completată de niște pantofi cu tocuri delicate, de culoare aurie.

În cadrul unei conferințe de presă, cei doi lideri au surprins publicul executând un „Kame Hame Ha”, gestul emblematic din manga Dragon Ball.

„Amândoi susținem revenirea la pace (în Orient n.r.), un armistițiu și libera circulație prin Strâmtoarea Ormuz”, a declarat Macron la Tokyo, după întâlnirea cu Takaichi, din cadrul turneului său în Asia de Est. „Amândoi credem în ordinea internațională și în valorile democratice.”

Atât Macron, cât și Takaichi au subliniat miercuri necesitatea unei detensionări rapide a situației din Iran.

„Am subliniat importanța securității maritime, a aprovizionării stabile cu produse esențiale și necesitatea unei detensionări rapide a situației”, a declarat Takaichi reporterilor după întâlnirea cu Macron.

Ea și Macron au semnat mai multe acorduri de cooperare. Prim-ministrul japonez și președintele francez au convenit, de asemenea, să elaboreze o foaie de parcurs privind aprovizionarea cu minerale critice.

De asemenea, aceștia și-au exprimat „îngrijorarea profundă” cu privire la controalele asupra exporturilor de minerale critice, într-o aparentă referire la reglementările mai stricte ale Chinei în materie de export.

Se pare că foaia de parcurs privind elementele din grupul pământurilor rare, elaborată de Japonia și Franța, are ca obiectiv reducerea dependenței lor ridicate de China, care se estimează că extrage aproximativ 70% din rezervele mondiale și rafinează circa 90%, precizează publicația South China Morning Post.

Printre alte acorduri, Japonia și Franța își vor intensifica colaborarea în domeniul energiei nucleare, cum ar fi dezvoltarea reactoarelor rapide, și vor colabora pentru ca summitul G7 din acest an să fie un succes, a declarat Takaichi.

