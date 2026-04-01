Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, analistul de politică externă Ștefan Popescu a analizat ultimele evoluții pe frontul din Orientul Mijlociu. Astfel, Iranul s-ar detașa în învingător al războiului declanșat de SUA și Israel împotriva sa.

Indiferent de numărul de victime înregistrat, de pierderile materiale și de anvergura arsenalului militar al Americii și Israelului, republica islamică pare să fie câștigătoarea conflictului, apreciază Ștefan Popescu.

Iranul s-a impus tactic

Practic, Iranul s-a impus la nivel tactic, nivel care dă mereu învingătorii, subliniază invitatul.

”Un război se câștigă strategic în primul rând, se câștigă tactic. Distrugerile sunt într-adevăr uriașe, de zeci de miliarde de dolari numai dacă luăm zona energetică. Au fost distruse instalații care, numai pentru a le reporni e nevoie de zeci de miliarde de dolari”.

China, marea câștigătoare economică a războiului

În această conjunctură, anticipează politologul, China va fi și ea câștigătoare, căci va prelua sarcina de refacere a structurii energetice iraniene.

”Bineînțeles că asta va favoriza pe cineva. Cu cine credeți că o să se facă reconstrucția? Cu China. Asta se va traduce în mai multă influență chineză. Deci aduci China cu picioarele bine înpământenite în Orientul Mijlociu, într-una din țările cele mai importante din Orientul Mijlociu”. ”Regimul este întărit și ne va pune o taxă în Ormuz. Oricum petrolierele chinezești trec și China se alimentează în continuare.

Continuitatea unui imperiu

În același context, Ștefan Popescu a mai remarcat o trăsătură distinctă a Iranului, și anume continuitatea acestui stat, continuator al Imperiului Persan. Chiar și unii din oponenții săi au început să treacă de partea regimului.

Există o continuitate a regimului, a statului. Faptul că au reușit să întărească regimul, pentru că regimul a fost întărit de operațiunile militare. Chiar și oponenții, în acest moment mare parte dintre ei susțin regimul. A oferit (n.r. – războiul) cea mai bună justificare Teheranului în a spune, iată, noi ne opunem imperialismului american. Este fals să se creadă că societatea iraniană, în mare măsură, este o societate care a fost secularizată, în ciuda dimensiunii religioase a regimului. E și o psihologie diferită, să nu uităm că Iranul este una dintre cele mai vechi civilizații. Este tot un imperiu.

