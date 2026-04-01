Ciclonul Erminio lovește România, de joi până sâmbătă: ploi, vânt și ninsori în țară. Cele mai afectate zone

Ciclonul Erminio lovește România, de mâine, 2 aprilie, până sâmbătă, 4 aprilie. De altfel, ANM (Administrația Națională de Meteorologie) a emis azi dimineață o informare meteo de vreme rea, pentru aproape toată țara. Potrivit specialiștilor în vreme, începând de joi, de la ora 6:00, și până sâmbătă, la ora 18:00, vor fi furtuni și vijelii. În zonele montane va ninge din nou, după ce și weekendul trecut s-a așternut un strat de zăpadă. Toate sunt cauzate de ciclonul mediteranean Erminio, care va traversa țara noastră, cu o traiectorie care trece prin Peninsula Balcanică.

Astfel, începând de mâine dimineaţă, de la ora 06:00, şi până sâmbătă seara, la ora 18:00, este vigoare o informare de vreme rea şi, potrivit meteorologilor, pentru multe zone din ţară. Se vor înregistra cantități însemnate de apă, vânt și ninsori la munte, la altitudini de peste 1.800 m. De asemenea, un strat consistent de zăpadă a fost adus weekendul trecut de ciclonul Deborah, care a traversat România.

„Temporar vor fi intensificări ale vântului, joi (02 aprilie) în sudul și sud-estul țării și izolat în rest, vineri în zonele vestice, iar de vineri noapte până sâmbătă seara în regiunile estice, cu viteze în general de 40…50 km/h. La munte vor fi rafale de 70…80 km/h”, au spus cei de la ANM.

Începând de mâine dimineață, vor fi ploi moderate cantitativ în cea mai mare parte a țării.

„Ploile vor avea și caracter de aversă, iar vineri și sâmbătă vor fi însoțite izolat de descărcări electrice și vor fi condiții de grindină. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp și izolat de 50…70 l/mp”, au mai spus meteorologii.

În Carpații Meridionali, iar din noaptea de vineri spre sâmbătă și în Carpații Orientali, la peste 1.800 m altitudine, va ninge, temporar, și se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 10…20 cm.

Totodată, astăzi, în Grecia, ciclonul Erminio aduce cod roşu de ploi, peste 70 l/mp, iar în Italia – un cod roşu de ninsori la munte (Apenini), în timp ce în Croaţia este cod roşu de vânt, iar unde rafalele vor atinge peste 120 km/h.

