Audieri maraton la DNA în dosarul Automobile Leasing. Funcționară ANAF Iași, sub control judiciar și doi afaceriști reținuți

Adina AnghelescuRuxandra Radulescu
04 sept. 2025, 10:37, Actualitate
Foto: Facebook/DNA

O funcționară ANAF Iași vizată în  dosarul de evaziune fiscală Automobile Leasing ar fi fost plasată sub control judiciar în cursul nopții de miercuri spre joi, de către procurorii DNA. Aceasta e bănuită că ar fi oferit ajutor  afaceriștilor care aduceau mașini rulate din UE pentru revânzarea în țară, transmit surse judiciare pentru Gândul. 

Alături de funcționara ANAF încă o persoană a fost plasată până la acest moment sub control judiciar în vreme ce doi afaceriști, unul din Arad și altul din Vaslui, ar fi fost reținuți pentru 24 de ore după audieri, transmit aceleași surse.

Mai multe persoane sunt audiate la acest moment în dosarul de evaziune fiscală automobile leasing.

Cum ar fi funcționat schema pusă la cale de Automobile Leasing

Firma incriminată, Automobile Leasing, o marcă a Rombrac Automobile SRL, înființată în 2015, al cărei proprietar este Gigi Bracaci, din Galați. Firma se prezintă drept „unul dintre cei mai cunoscuți dealeri de mașini rulate, din țară”, cu peste 10 ani de activitate și sedii în mai multe județe din țară.

Gândul a dezvăluit deja că schema de lucru ar fi constat în vânzări succesive de mașini de lux de către firmă, fără să fie achitată TVA. Mai multe detalii AICI. Una dintre firmele grupului, controlată de o terță persoană, avea sarcina să „achite” această taxă în urma tranzacției, numai că, între timp, aceasta era băgată în insolvență, spun sursele judiciare.

Prejudiciu de peste 18 milioane de euro

În dimineața zilei de miercuri, 3 septembrie 2025, au avut loc 47 de percheziții DNA, în 9 județe din România, înclusiv în zona Municipiului București. Datele indică faptul că este vorba despre un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la peste 18 milioane de euro.

Percheziții DNA în 9 județe, într-un dosar de evaziune fiscală
Ancheta de amploare este coordonată de structura centrală a DNA. În aceste momente, perchezițiile au loc atât la persoane fizice, cât și la firme din București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov.

