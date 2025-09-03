Au loc 47 de percheziții DNA, în 9 județe, într-un dosar de evaziune fiscală, în această dimineață. Prejudiciul este estimat la peste 18 milioane €

În dimineața zilei de 3 septembrie 2025, au loc 47 de percheziții DNA, în 9 județe, într-un dosar de evaziune fiscală. Datele indică faptul că prejudiciul ar fi estimat la peste 18 milioane de euro.

În dimineața zilei de miercuri, 3 septembrie 2025, au loc zeci de percheziții DNA, transmit surse judiciare. Cele 47 de percheziții înfăptuite de reprezentanții Direcției Naționale Anticorupție se desfășoară în 9 județe din România, inclusiv în zona Municipiului București. Datele indică faptul că este vorba despre un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la peste 18 milioane de euro.

Ancheta de amploare este coordonată de structura centrală a DNA. În aceste momente, perchezițiile au loc atât la persoane fizice, cât și la firme din București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov.

Potrivit unor surse judiciare, ar fi vorba de firma Automobile Leasing, o marcă a Rombrac Automobile SRL, înființată în 2015, al cărei proprietar este Gigi Bracaci, din Galați. Firma se prezintă drept „unul dintre cei mai cunoscuți dealeri de mașini rulate, din țară”, cu peste 10 ani de activitate și sedii în mai multe județe din țară.

